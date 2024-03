【放送予定】メジャーリーグ開幕戦　大谷翔平（ドジャース）ほか　テレビ…

メジャーリーグ 最新情報

3月28日(日本時間29日)に全30球団が開幕を迎えるメジャーリーグ(MLB)。本拠地ドジャー・スタジアムでの開幕戦となるロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、指名打者(DH)でのスタメン起用が濃厚だ。ここでは、MLB開幕戦の放送予定をまとめる。







今シーズンの大谷翔平はSPOTV NOWで全試合生中継!

テレビ放送

セントルイス・カージナルス 対 ロサンゼルス・ドジャース(大谷翔平・山本由伸所属)

NHKBS1(4:45~)、J Sports 3(5:05~)











ネット配信

シアトル・マリナーズ 対 ボストン・レッドソックス(吉田正尚・上沢直之所属)

ABEMA(プレミアム)、MLB.TV、U-NEXT×SPOTV NOW



セントルイス・カージナルス 対 ロサンゼルス・ドジャース(大谷翔平・山本由伸所属)

ABEMA、MLB.TV、U-NEXT×SPOTV NOW



テキサス・レンジャーズ 対 シカゴ・カブス(鈴木誠也・今永昇太所属)

MLB.TV、U-NEXT×SPOTV NOW



サンフランシスコ・ジャイアンツ 対 サンディエゴ・パドレス(ダルビッシュ有・松井裕樹所属)

MLB.TV、U-NEXT×SPOTV NOW



















