アイナ・ジ・エンド「“いつか飲みに行きましょう”と話していたけど…」SCHOOL OF LOCK!“休講”前最後の出演

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月26日(火)の放送は、アイナ・ジ・エンドが生出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、アイナへの思いを直接伝えました。毎週火曜にお届けしている番組内コーナー「アイナLOCKS!」にレギュラー出演中のアイナ・ジ・エンド。今回の放送をもって同コーナーが“休講”するということで、冒頭の生放送パートからの出演となりました。こもり校長:アイナ先生は、生放送教室は久しぶりなのかな?アイナ:“BiSH先生”として、解散ライブ前(2023年6月13日)に来させてもらった以来ですね。COCO教頭:あのときは、そんなにしゃべれなかったんですけど、「アイナLOCKS!」で私の歯がキレイだと……(笑)。「ホワイトニングをしているんじゃない?」っていう話をしてくださったと思うんですけど。アイナ:はい(笑)。実は、2、3回言ってます。COCO教頭:これ、(ホワイトニングは)してないんですよね。アイナ:してないの!?こもり校長:すごいですよね。ナチュラルなんですって。COCO教頭:でも、(見せながら)前歯が欠けているんですよ。アイナ:え? あ! ギザってなってる!?COCO教頭:そうなんです。アイナ:私もなんですよ! 一緒や~。COCO教頭:まさかの(笑)。ギザ友だ~!アイナ:(笑)。COCO教頭:私は、アイナ先生とガッツリお話しする機会がなかったので……。でも、同じ関西(大阪)出身というのもあったし、「アイナLOCKS!」を聴いてやすらぎをもらっていたんです。アイナ:え~……!COCO教頭:東京に住んでお仕事をしていると、同じ故郷の人というのは大きくて。「アイナLOCKS!」が休講になると聴いたときは、心のちょっとした支えだったものがなくなっちゃうような寂しさがありました。今日お会いするのは、楽しみだったんですけど寂しくもある、という感情の狭間にいます。アイナ:わかります。今は、言語化できない悲しさ楽しさワクワクがありますね。COCO教頭:アイナ先生は2021年4月から「アイナLOCKS!」を担当してくださっていますが、先日、3月をもって休講されることが発表されました。こもり校長:寂しいです。アイナ:寂しい~。こもり校長:長い時間、この学校で一緒に青春を送った感じがしているので。あのころの自分を知ってくれている人が、どんどんいなくなっちゃう感じというか。3年も経つと、中学生だった生徒(リスナー)は高校生になって、高校生だった生徒は社会人になったりするし。アイナ:そうですね。こもり校長:その時間を過ごしてきたのを知っている人だから。そんな違う角度での寂しさもあるのが正直なところです。アイナ:初めてそんなにしっかり言葉をもらいました……! ありがとうございます!こもり校長:今夜の授業テーマは、「アイナ先生といっしょに話そう!」です。話す内容は、どんなことでもいいですよね?アイナ:そうですね。「ここのラーメンおいしいよ!」とか何でもいいです。こもり校長:天下(一品)に……行けなかったね。COCO教頭:「一緒に行こう」って約束していたんですか?アイナ:そう! けっこう前から、「いつか飲みに行きましょう!」とも話していたけど……。こもり校長:「今年の1月は行けそう」と話していたのに、結局行けずじまいで……(笑)。アイナ:1度も行かず……(笑)。この日の放送では、アイナに伝えたいことがあるリスナーと電話をつなぎ……・「BiSHの『オーケストラ』を聴いて、アイナ先生の声が好きになりました。アイナLOCKS! では、生徒に寄り添って話してくれるのが好きです」という18歳・「アイナ先生に出会って、音楽が好きになりました。将来はライブ制作の仕事がしたいのですが、“好き”を仕事にすることが不安です」という15歳・「写真部に入っています。好きな女の子を誘って写真を撮りたいけど、どんなふうに誘ったらいいですか?」という16歳・「春から大学生で、今日上京してきました。閉じこもって人と話さない生活を送っていましたが、アイナ先生のおかげで変わることができました」という19歳・「2年前に、“友達に無視されてつらい”とアイナ先生に相談しました。そのときの言葉やオンエアされた楽曲を聴いて、前向きに頑張ったら友達ができました」という17歳の話を聞いたり、相談に乗ったりしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/