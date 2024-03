景井ひな インドア派卒業!?「めちゃくちゃ外に出るようになりました！」その理由は？

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。3月26日(火)の放送では、最近インドア派を卒業した理由を語りました。景井:突然ですが、私は最近カメラを手に入れました~! 最近手に入れたっていうより、最近ハマって持ち歩いているって感じですかね。ちなみに、最近買ったカメラがキヤノンの「PowerShot E1」っていう2008年に出たモデルで、古いデジカメです。カメラを買おうって思ったきっかけが……私は、もともとフィルムカメラを使っていたんです。今ってレトロが流行っているじゃないですか? だから、フィルムカメラを使う子がすごく増えて、フィルム自体がなかなか買えなかったり、値段がちょっと前から高騰したりしていて、結構手に入りづらくなっちゃったんですよ。それで、カメラ好きの方からしたら失礼な言い方かもしれないですけど、私としてはコスパが悪いなと思っちゃったんです。そこから「あ! デジカメいいかも!」と思ったのがきっかけで、デジカメを買い始めたら……いいじゃん! いいじゃん! ってハマって。つい最近このPowerShot E1を買いました!私は、前々から“外に出ないインドア”って言っていたと思うんですけど、カメラを手に入れてからめちゃくちゃ外に出るようになりました! 嬉しいことに……! 今まで(愛犬の)もち太の散歩以外では、マジで外に出なかったんですよ(笑)。なんだけど、もち太の散歩以外でも、カメラを持ってお昼にお散歩をしたりしています。普段何気なく歩いてる所でも、「ここすごくかわいいかも~!」って思う道があったり、「ちょっと遠出してかわいい場所を見つけよう!」って思ってカメラと一緒に散歩することが増えて、最近は健康的な生活が送れています! ありがたい! 嬉しいです(笑)。私が撮った写真はSNSにあげたりしているので、「どんな写真撮っているの?」って思った方はぜひそこで見てみてください!この日の放送では、10代のリスナーが“今、読んでいるマンガ”について研究。リスナーと電話をつなぎ、おすすめの作品を聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/