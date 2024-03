150ｍの夜景に広がる“満開の桜”、333匹の鯉のぼり・さんまのぼり…「東京タワー」春のイベントに注目！

東京タワーの情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「Weekend Navi from TOKYO TOWER」(パーソナリティ:大橋夏葵)。3月23日(土)と3月30日(土)は、特別版となる「Weekend Navi from TOKYO TOWER~SPRING ATTRACTION SP~」を放送。昨年末、開業65周年を迎えた東京タワーの魅力と、この春オススメの情報をお伝えします。今回は、3月23日(土)のオンエア内容を紹介。東京タワーで春に開催されるイベント、春のプロジェクションマッピング「CITY LIGHT FANTASIA ~Spring Concerto 2024~」や、毎年恒例「333匹の『鯉のぼり』と『さんまのぼり』」をチェック! 東京タワーのアテンダントユニット「Glow of Tokyo(グロウ オブ トウキョウ)」の活動にも迫りました。東京タワーは1958年12月23日の開業以来、半世紀以上に渡って東京の中心に存在する総合電波塔。東京のランドマーク、そして日本のシンボルの1つで、高さは333メートルを誇ります。2023年には開業65周年を迎えました。今回、パーソナリティの大橋は夜の時間帯に東京タワーを訪れ、高さ150メートルに位置する「メインデッキ」の様子をレポート。2フロアーある展望台ではカフェやお土産物ショップがあり、リラックスしながら景色を楽しむことができます。大橋は「キレイな夜景が広がっています。目の前のビルにはライトアップされた東京タワーが反射して映っているのですが、とてもキレイです。夜にしかない仕掛けもあるので、1日中楽しむことができます」と見どころを紹介しました。続けて、メインデッキ2階に鎮座する“神社”「タワー大神宮」にも注目。伊勢神宮より御神霊をお招きし、天照皇大神をお祀りする由緒ある神社。東京23区内でもっとも高い場所にある神社として知られています。特に「縁結び」や「学業成就」に御利益があると言われており、大橋は「いろいろな種類のお守りがあるので、みなさんもぜひ足を運んでみてください」と話していました。美しい展望が見渡せる東京タワーですが、魅力はそれだけはありません。2019年より結成された、東京タワーに所属するパフォーマンスユニット「Glow of Tokyo」。普段は東京タワーのアデンダントとして、エレベーターの運転や案内・接客業務をおこないながら活動をしているユニットです。メインデッキ1階にあるイベントスペース「club333(クラブ・トリプルスリー)」では毎月ライブパフォーマンスを披露しています。Glow of Tokyoのメンバーは男性4名、女性9名の計13名。多国籍で国際色豊かなグループが特徴です。ダンスの振付も自分たちで生み出し、さらなる高みを目指して日々トレーニングに励んでいます。Glow of Tokyoのライブを観賞した大橋は、「1部は歌とギター演奏中心、2部は歌とダンス中心だったのですが、それぞれで雰囲気がガラっと変わってどちらもすごく見応えがありました」と感想を述べます。番組では、Glow of TokyoのメンバーであるRanaさん、Rieさん、Minさんが登場し、活動内容について語ってくれました。結成当初、多国籍でこれまでのキャリアもバラバラだったと話すRanaさん。「最初はどういう風に形にしていこうかというところだったのですが、うまくまとまったのでよかったなと思います」と振り返ります。Glow of Tokyoの今後の展望について、Minさんは認知拡大のために活動範囲を広げていきたいと意気込みを語ります。大橋からの「いつかここでライブをしたいという場所はありますか?」という質問に、Rieさんは「東京ドームです!」と答えました。続けて、東京タワーで働く3人から「今年の春の東京タワーのオススメ」を聞きました。東京タワーのメインデッキでは、3月1日(金)~5月6日(月・振休)の期間、春のプロジェクションマッピング「CITY LIGHT FANTASIA ~Spring Concerto 2024~」を開催中です。メインデッキからの美しい夜景を背景に、その窓面に優美で壮大な映像を投影。室内にいながらにして日本的な四季を感じさせてくれます。春のテーマは「Spring Concerto(スプリング コンチェルト)」。芽吹く花や草木、満開の桜の映像に加え、今年はキャンドルアーティスト・CANDLE JUNE氏がプロデュ―スする「SAKURA キャンドルモニュメント」が登場。桜のモニュメントを中心に、優しい光を生み出すキャンドルとマッピングの融合で、メインデッキを温かく彩ります。Rieさんは、今回の催しについて「視覚・聴覚・嗅覚を使って楽しめる体験型イベントと言ってもいいのではないかと思える内容です。ぜひ来ていただきたいです」と紹介しました。(※時間などスケジュールの詳細は東京タワーの公式Webサイトをご確認ください)Ranaさんは、東京タワーの春の恒例行事「333匹の『鯉のぼり』と『さんまのぼり』」を紹介。東京タワーの高さ333メートルにちなんで、333匹のカラフルな鯉のぼりが掲揚されています。今年の実施期間は3月20日(水)~5月6日(月・振休)まで。「鯉のなかに1匹だけ“さんま”がいるんです。ぜひ、そういった部分も楽しんで見ていただければと思います」とコメントしました。この「さんまのぼり」は、2011年以降毎年、東京タワーと友好関係にある岩手県大船渡市の「さんまのぼり」を掲げ、東日本大震災からの復興のエールとメッセージを込めて掲げられています。最後にMinさんがオススメとして挙げたのは、「Glow of Tokyoのピンズ」。2023年12月にできたばかりのピンズは、白とオレンジの配色をベースに、エレベーターの「開く」ボタンをイメージしたロゴが印刷されています。大橋は「ピンズを付けてライブに来てほしいですね」と話していました。季節によってさまざまな楽しみ方が発見できる東京タワー。春ならではの催しをぜひ体感してみては。次回の放送は3月30日(土)です。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:Weekend Navi from TOKYO TOWER~SPRING ATTRACTION SP~放送日時:2024年3月23日(土)、30日(土)8:00~8:25パーソナリティ:大橋夏葵番組Webサイト:https://audee.jp/program/show/32651