8月24日と25日にタイ・バンコクで行われる音楽フェス「SUMMER SONIC BANGKOK 2024」の出演アーティスト第1弾が発表された。

「SUMMER SONIC BANGKOK」は毎年夏に千葉と大阪で行われている恒例フェス「SUMMER SONIC」の海外進出版。第1弾としてLAUV、YOASOBI、レイヴェイ、オーロラ、Bodyslam、Nothing But Thieves、BRIGHT、ヘンリー・ムーディ、ヴィオーレット・ウォーティアの出演が発表された。このうちBodyslamのステージにはスペシャルゲストとしてBABYMETALとF. HEROが参加する。

SUMMER SONIC BANGKOK 2024

2024年8月24日(土)・25日(日)タイ バンコク Impact Muang Thong Thani

<出演者>

LAUV / YOASOBI / レイヴェイ / オーロラ / Bodyslam(special guests BABYMETAL & F. HERO) / Nothing But Thieves / BRIGHT / ヘンリー・ムーディ / ヴィオーレット・ウォーティア / and more