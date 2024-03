「サマソニ」バンコクにBABYMETAL出演決定、BODYSLAMとF.HEROとコラボ

BABYMETALが2024年8月24日(土)、25日(日)にタイ・バンコク(IMPACT MUANG THONG THANI)で初開催となる「SUMMER SONIC BANGKOK 2024」へのスペシャルゲスト出演を発表した。

【写真を見る】「BABYMETAL WORLD TOUR 2023 - 2024 LEGEND - MM」

BABYMETALは、タイ屈指のラッパーF.HERO(エフヒーロ―)とタイの有名ロックバンドBODYSLAM(ボディースラム)とのトリプルコラボシングル「LEAVE IT ALL BEHIND」を3月14日(木)に配信リリースしたばかり。「SUMMER SONIC BANGKOK 2024」の第一弾出演アーティストのラインアップでBODYSLAMが発表され、BODYSLAMのステージのスペシャルゲストとしてBABYMETALとF.HEROの共演が発表された。タイで知らない人はいないくらい超弩級メジャーバンドのBODYSLAMとタイの有名ラッパーで過去に「PA PA YA!! (feat. F.HERO)」でもBABYMETALとコラボを果たしているF.HERO。3アーティストによるコラボ曲の初パフォーマンスが、遂にタイ・バンコクの地で実現する。

なお、5月25日(土)、26日(日)にさいたまスーパーアリーナにて開催される「FOX_FEST」には、メタルコア/エレクトロニコア界で、その名が知れ渡ったドイツのパーティ・バンドELECTRIC CALLBOYとテキサス州で結成されたインストゥルメンタル・プログレッシブ・メタルバンドPOLYPHIAが出演することが決定しており、後日、追加の出演者が発表される予定。現在、ぴあプレリザーブ先行とAmuse+先行の受付が開始している。

<ライブ情報>

SUMMER SONIC BANGKOK 2024

8月24日(土)、25日(日)IMPACT MUANG THONG THANI

ACT:LAUV / YOASOBI / LAUFEY / AURORA / BODYSLAM (special guests BABYMETAL & F.HERO) / NOTHING BUT THIEVES / BRIGHT / HENRY MOODIE / LOVEJOY / V Violette

…and more artists to be announced!

https://www.summersonic.com/news/24-03-27/

BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com