【小田原 グルメレポ】GOOD MORNING ODAWARA（グッ…

東京~小田原間で東海道線を使った事がある方なら、車窓から赤・白・青、そして黄色のカラフルな建物が視界に入った記憶のある方も多いのではないでしょうか。

それこそは小田原鴨宮の美味しいパン屋さん「GOOD MORNING ODAWARA(グッド・モーニング・オダワラ)」の、店舗が入る物件です。パンが大好きな方、普通に好きな方、そうでもない方も、他に用はなくともJR鴨宮駅で下車しましょう。そうすれば舌の幸福行き切符を手に入れたも同然です。

70種類ほどのパンをウッディな雰囲気と共に楽しめる

GOOD MORNING ODAWARAのラインアップとなるパンは約70種。店舗内空間は「木で出来たお店」感がたっぷり。サイズはぎゅっと凝縮されていますが、それでいながら商品の種類が豊富だという点は、地方のお店というより、都内の街角にあるお店で出会う事の多い感覚を思い起こさせます。

オーナーのこだわり+フランス製の窯=美味しい

結局のところ、美味しい食べ物を生み出す秘訣は、つくる人のこだわりにあります。GOOD MORNING ODAWARAのパンは、どれも探求的でフレンドリー。

各々のパンには哲学的な探求性が与えられていますが、食べている時にそんな小難しい事を考える余地はありません。食べている時は、純粋に次々食べたくなるフレンドリーな美味しさしか感じないのです。

あえて「ただ美味しかった」だけで終わらせず、その理由を洞察するとパン職人であるオーナーさんが、それぞれのパンに「このパンは恐らくこうだ」という探究心を持った結果なのであろうと(勝手に)感じる訳です。

探求的でフレンドリーだというのは、そういう訳です。

そしてGOOD MORNING ODAWARAは、本場フランスのパン職人に支持され続けるボンガード社の窯を導入し、美味しさに一役買っていますが、これはあくまで道具。本当の強みは、なによりパン職人であるオーナー・足立智史さんの徹底的で探究的なこだわり(道具の目利きも含めて)にあるといえましょう。

絶品です。

JR鴨宮駅北口から徒歩1分未満でたどり着けるお店

列車の車窓から見えるぐらいですので、GOOD MORNING ODAWARAは駅から降りてすぐにたどり着く事ができます。JR鴨宮駅を北口で降りると目の前にコンビニがありますので、そこを右折して数十歩も歩けば、もう到着です(画像の赤線の通り右折します)。

早朝からオープンし、夕方にはクローズするお店

GOOD MORNING ODAWARAはその名の通り、午前中~夕方に焦点を当てています。具体的には、平日なら朝の8時00分から夕方の18時30分まで。土日に至っては6時30分(!)からオープンしています(ただし日曜日はクローズが17時00分と、少し早まります)。

そのため夕飯には適さず、朝食と昼食に適しているといえるでしょう。でも、少し多めに購入して夕飯や夜食に取っておきたくなる美味しさであるのは事実です(賞味期限が当日内のパンも一部あるので、その点は注意しましょう)。

店内喫食OK、珈琲も美味しい

GOOD MORNING ODAWARAは持ち帰りだけでなく、イートインでの喫食もOKです。というよりも、ぜひ一度は喫食してみましょう。

持ち帰りでは体験できないハンドドリップによる淹れたての珈琲があるからです。ブラックでも良し、カフェオレの場合は牛乳にもこだわりがあります。カネカ食品開発の「パン好きの牛乳」を採用しています。パン屋さんですから、パンこそが主役。この哲学にかけて、GOOD MORNING ODAWARAではパン以外のすべては、よりパンを美味しく食べるためにラインナップされているのです。

選び方は店員さんに注文するスタイル

パン屋さんというと、トレイとトングを自ら取ってパンを選ぶスタイルを採用するお店が少なくありませんが、GOOD MORNING ODAWARAはパン屋さん以外のお店と同様、店員さんに直接欲しい商品を注文するスタイルです。

このスタイルは衛生面をお店側がコントロールしやすいので、これからの標準になっていくかもしれませんね。

某アニメ作品とは関係ありません

店舗の入る物件名が「ホワイト BASE」であり、その外観も赤・白・青のいわゆるトリコロールカラーと黄色を配色する事から、ある有名なアニメ作品を思い浮かべる方がいらっしゃるかもしれません(物件名と同じ発音の名称と配色をした架空の艦船が登場するため)。

ですが、まったく関係ありません。関連グッズを販売していたりもしませんので、あしからず。

新幹線に乗る前にもGOOD MORNING ODAWARAへ

JR鴨宮駅の隣、JR小田原駅は御存知の通り新幹線の停車駅です。遠出のお供に小田原駅で駅弁を買い込むのも良いですが、どうせなら鴨宮に寄って美味しいパンを旅や出張のお供にするのも大変おすすめですよ。

なお、写真は自宅に持ち帰ったパンを器に持ったもの。お土産にも喜ばれると思います。

施設紹介

【GOOD MORNING ODAWARA(グッド・モーニング・オダワラ)】・住所:神奈川県 小田原市 鴨宮158-1 ホワイトBASE 102・電話番号:0465-43-6137・営業時間:水~金:8時00分~18時30分土:6時30分~18時30分日:6時30分~17時00分・定休日:月・火

アクセス

JR「鴨宮駅」北口より徒歩1分

The post 【小田原 グルメレポ】GOOD MORNING ODAWARA(グッド・モーニング・オダワラ)-鴨宮駅で下車したくなる美味しさのパン屋さん- first appeared on 湘南人.