TOKYO FMのラジオドラマ『あ、安部礼司』19年目に突入！「全国のラジオの前のみなさんの応援のおかげです」

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。この記事では、3月24日(日)放送のエンディングの模様を紹介します。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。この日は「ありがとう」をテーマに放送。番組のエンディングで安部礼司は「番組を代表して、あらためまして2006年4⽉からのこれまで約18年間、本当にありがとうございました。毎週⽇曜の⻩昏時に、ラジオの前で楽しみにしてくださっている全国の皆さんのおかげで、ここまで⾛ってくることができました」と振り返ります。そして「来週3⽉31⽇(日)の放送を持ちまして、この番組『安部礼司』は……終わりません! 番組継続決定!! なんと19年⽬に突⼊でございます!」と報告。あらためて「全国のラジオの前のみなさんの応援のおかげです。みなさん本当にありがとうございます! 来週3⽉31⽇(日)は、シーズン18最後のオンエアとなります。今年度最後の放送も、みなさんに会えるのを楽しみにしています!」とリスナーに感謝の気持ちを伝えました。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55