4月1日18:30よりTBS系で放送される「CDTVライブ！ライブ！」4時間30分スペシャルの第2弾出演アーティストと楽曲が発表された。

今回のアナウンスではAliA、175R、AKB48、竹原ピストル、DOZAN11（三木道三）、HIPPY、平原綾香、優里、Little Glee Monster、緑黄色社会の10組が追加された。優里は「恋人じゃなくなった日」「ビリミリオン」、175Rは「空に唄えば」、竹原ピストルは「よー、そこの若いの」、AliAは「かくれんぼ」をフルサイズで披露。緑黄色社会は「Mela!」と、カゴメ「野菜生活100」のCMソングとして書き下ろされた新曲「ナイスアイディア！」を演奏する。

さらに桜がきれいな場所から中継する「出張ライブ！ライブ！」コーナーではLittle Glee Monsterが「ECHO」「ちょ待って！」、DOZAN11（三木道三）が「Lifetime Respect」、HIPPYが「君に捧げる応援歌」、平原綾香が「Jupiter」を歌唱。 AKB48は「365日の紙飛行機」と、4月にグループを卒業する柏木由紀が初めて単独センターを務める新曲「カラコンウインク」をパフォーマンスする。

TBS系「CDTVライブ！ライブ！」

2024年4月1日（月）18:30～22:57

＜出演者および歌唱曲＞

AliA「かくれんぼ」

175R「空に唄えば」

AKB48「365日の紙飛行機」「カラコンウインク」

Creepy Nuts「Bling-Bang-Bang-Born」「二度寝」

ZEROBASEONE 「ゆらゆら -運命の花-」

竹原ピストル「よー、そこの若いの」

DOZAN11（三木道三）「Lifetime Respect」

Travis Japan「T.G.I. Friday Night」

NARITA THOMAS SIMPSON「花火と君」

Number_i「GOAT」「Blow Your Cover」

NiziU「Memories」

HIPPY「君に捧げる応援歌」

平原綾香「Jupiter」

福山雅治「ひとみ」

FRUITS ZIPPER「NEW KAWAII」

ME:I「Click」「LEAP HIGH! ～明日へ、めいっぱい～」

優里「恋人じゃなくなった日」「ビリミリオン」

Little Glee Monster「ECHO」「ちょ待って！」

緑黄色社会「Mela!」「ナイスアイディア！」