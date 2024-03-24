TVアニメ「Re:Monster」のPV第2弾が公開に。追加キャストとして、ゴブ朗が旅の先で出会うおてんば姫のルービリア役に稗田寧々が決定した。

4月4日に放送がスタートする「Re:Monster」は金斬児狐の小説が原作。ストーカーに刺され最弱ゴブリンに転生した主人公・ゴブ朗が、喰えば喰うほど強くなる“吸喰能力”を駆使して、弱肉強食の世界を生き抜いていく。PV第2弾には、CHANSUNG（2PM） & AK-69 feat. CHANGMIN（2AM）によるオープニングテーマ「Into the Fire」と、EverdreaMによるエンディングテーマ「運命」を使用。ゴブ朗たち怪物傭兵団・パラベラムの旅の様子とともに楽曲を聴くことができる。稗田からはコメントも到着した。

稗田寧々（ルービリア役）コメント

ルービリアを演じさせていただきます、稗田寧々です。

好奇心旺盛でお転婆なお姫様！

伸び伸びと、とっても楽しく演じさせていただきました。

戦闘シーンはもちろん、登場人物たちの進化＆成長していく姿、種族を越えた愛や絆などなど…

見所満載な作品になっていますので、色んな角度から楽しんでいただけたら嬉しいです！

無邪気で可愛いルービリア姫がゴブ朗たちとどう関わっていくのかも、是非注目していてください。

TVアニメ「Re:Monster」

放送情報

TOKYO MX：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:00～

BS11：2024年4月4日（木）より毎週木曜日24:30～

テレビ北海道：2024年4月12日（金）より毎週金曜日25:43～

配信情報

U-NEXT、アニメ放題：2024年4月1日（月）より毎週月曜日24:00～

ABEMA / auスマートパスプレミアム / バンダイチャンネル / クランクイン！ビデオ / DMM TV / FOD / Hulu / J:COM STREAM 見放題 / Lemino / milplus / ニコニコチャンネル / Prime Video / TELASA / Video Market / ニコニコ生放送

スタッフ

原作：金斬児狐 「Re:Monster」（アルファポリス刊）

原作イラスト：ヤマーダ、NAJI柳田

マンガ：小早川ハルヨシ

監督：イナガキタカユキ

シリーズ構成：山口宏

キャラクターデザイン：高岡淳一

色彩設計：門脇由佳

美術監督：荒井和浩

撮影監督：近藤慎与

音響監督：阿部秀平

音響効果：山谷尚人（サウンドボックス）

録音調整：小島信人（Cygames）

音響スタジオ：スタジオトロン

音響制作：セイバーリンクス

編集：小池祐樹

音楽：坂部剛

プロデュース：ジェンコ

アニメーション制作：スタジオディーン

キャスト

ゴブ朗：佐藤拓也

ゴブ吉：細田健太

ゴブ美：加隈亜衣

ゴブ江：植田佳奈

ホブ星：山根綺

ホブ里：大森日雅

赤髪ショート：菅野真衣

姉妹さん：山村響

鍛冶師さん：島袋美由利

錬金術師さん：東城日沙子

ルービリア：稗田寧々

(c)金斬児狐・アルファポリス／リ・モンスター製作委員会