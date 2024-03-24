TVアニメ「ブルーアーカイブ The Animation」の放送直前PV、新たな生徒設定画が公開された。
放送直前PVには、ティザーPVにも登場していたシロコ、ホシノ、セリカ、ノノミ、アヤネだけでなく、アロナや便利屋68のアル、カヨコ、ハルカ、ムツキの姿も収められている。設定画は坂田将吾演じる先生や本渡楓演じるヒフミをはじめ、ゲヘナ学園風紀委員会から広橋涼演じるヒナ、高野麻里佳演じるアコ、佐倉綾音演じるイオリ、香月はるか演じるチナツのものがお目見えした。
スマホゲームアプリ「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」を原作とする「ブルーアーカイブ The Animation」は4月7日より放送。廃校の危機に瀕していたアビドス高等学校の対策委員会の生徒5人と、「先生」と呼ばれる“大人”の出会いをきっかけに物語が動きだす。監督を山岸大悟、Yostar Picturesとstudio CANDYBOXが共同で制作を務める。
TVアニメ「ブルーアーカイブ The Animation」
放送情報
テレ東：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～
テレビ大阪：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～
テレビ愛知：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～
テレビせとうち：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～
テレビ北海道：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～
TVQ九州放送：2024年4月7日（日）より毎週日曜日23:45～
BS11：2024年4月8日（月）より毎週月曜日24:00～
配信情報
dアニメストア、U-NEXT、ABEMA、DMM TV、Amazon Prime Video、Hulu、FODプレミアム、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル
スタッフ
原作：ブルーアーカイブ
開発：NEXON Games
配信：Yostar
監督：山岸大悟
副監督：牧俊治
シリーズ構成：大野木寛、山岸大悟
キャラクターデザイン・総作画監督：萩原弘光
美術監督：荒井和浩
色彩設計：濱岡幸治
撮影監督：後藤晴香
編集：高橋歩
音響監督：納谷僚介
音響制作：スタジオマウス
アニメーション制作：Yostar Pictures ×studio CANDYBOX
製作：アビドス商店街
キャスト
砂狼シロコ：小倉唯
小鳥遊ホシノ：花守ゆみり
黒見セリカ：大橋彩香
十六夜ノノミ：三浦千幸
奥空アヤネ：原田彩楓
陸八魔アル：近藤玲奈
鬼方カヨコ：藤井ゆきよ
伊草ハルカ：石飛恵里花
浅黄ムツキ：大久保瑠美
空崎ヒナ：広橋涼
天雨アコ：高野麻里佳
銀鏡イオリ：佐倉綾音
火宮チナツ：香月はるか
阿慈谷ヒフミ：本渡楓
アロナ：小原好美
先生：坂田将吾
(c)NEXON Games / アビドス商店街