ぬじま原作によるTVアニメ「怪異と乙女と神隠し」の追加キャストが発表に。姫魚よるむん役を大空直美、駅係員役を野沢雅子が演じる。

大空演じる姫魚よるむんは、登録者数80万人越えの人魚姫VTuber。生配信では相談を聞き視聴者を元気づけている。野沢が演じるのはきさらぎ駅の駅係員。化野蓮と何らかの関係を持っているというキャラクターだ。大空は「原作でもよるむんのお話が1番好きで。演じられるのが光栄です」と喜びを語っている。

「怪異と乙女と神隠し」は書店員で作家の卵である菫子が、同僚の蓮と、街で次々と起こる不可思議な事件に立ち向かっていく物語。4月10日よりAT-X、TOKYO MX、BS日テレ、カンテレにて放送される。

大空直美（姫魚よるむん役）コメント

人魚姫のVTuber、姫魚よるむんを演じさせていただきます。

原作でもよるむんのお話が1番好きで。

演じられるのが光栄です…

Vtuberの方々へのリスペクトも込めて。

元気いっぱい、視聴者の雑魚のみなさんへの応援と愛もいっぱいで演じさせていただきます。

アニメで動くよるむんが、いち雑魚としても楽しみです…！



P.S.よるむんは「怪異と乙女と神隠し」の宣伝隊長にも就任していますので「よるむんのざつだん配信」もどうぞチェックしてみてください！

TVアニメ「怪異と乙女と神隠し」

放送情報

AT-X：2024年4月10日（水）より毎週水曜日22:30～

TOKYO MX：2024年4月10日（水）より毎週水曜日24:00～

BS日テレ：2024年4月10日（水）より毎週水曜日24:00～

カンテレ：2024年4月11日（木）より毎週木曜日26:55～（初回4月11日は27:10～）

配信情報

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スタッフ

原作：ぬじま（小学館「やわらかスピリッツ」連載中）

監督・シリーズ構成：望月智充

キャラクターデザイン：谷拓也

プロップデザイン：秋篠Denforword日和

美術監督：榊枝利行

色彩設計：一瀬美代子

撮影監督：斉藤朋美

編集：宇都宮正記

音響監督：郷文裕貴

音響効果：出雲範子

音響制作：dugout

音楽：小西香葉・近藤由紀夫

音楽制作：フライングドッグ

アニメーション制作：ゼロジー

製作：「怪異と乙女と神隠し」製作委員会

キャスト

緒川菫子：ファイルーズあい

化野蓮：山下大輝

化野乙：幸村恵理

畦目真奈美：堀江由衣

シズク：高橋李依

天地のどか：会沢紗弥

時空のおっさん：内田夕夜

駅係員：野沢雅子