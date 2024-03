「雨が降っている舗装された道路」では、「雨が上がった瞬間」よりも「降り始め」が一番滑りやすい!?

こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)がパーソナリティをつとめる“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎週月曜日は、クイズで交通安全を学ぶ「ANZEN LOCKS!」をオンエア。安藤全一(アンドウ・ゼンイチ)通称“アンゼン先生”が出題する「交通安全にまつわるクイズ」に生徒(番組リスナー)が解答!今回は2択クイズ「雨が降っている舗装された道路では、どちらが一番滑りやすい?」。果たして結果は……?①降り始め②雨が上がった瞬間舗装された道路では雨が降り始めると、路面のゴミ、油分などが表面に浮き上がり、タイヤと地面の摩擦抵抗が少なくなるため、滑りやすくなります。自転車や原動機付き自転車などで移動中に雨が降ってきた場合は、「濡れたくない」と急ぐのではなく、スピードを落とし、いつも以上に注意して運転することが大切です。路面状況だけでなく、雨の日は晴れた日以上に周囲によく目を配り、しっかり安全確認することが大切です。●車も視界が悪くなり、歩行者や自転車を見落とすことも考えられます。レインコートなど、服装は、運転者から見やすいように、明るい目立つ色のものが効果的です。●前が見えにくくなるような傘の差し方は危険です。やめましよう。●転びやすくなり危険です。無理な横断や飛び出しをしないようにしましよう。●足元が気になりがちですが、意識して周囲の安全確認をするようにしましょう。●傘差し運転や、ハンドルなどに傘を固定しての使用も禁止です。レインコートなどを着用しましょう。明るい目立つ色が効果的です。●風雨が強いときは、無理に自転車に乗らず、自転車を押して通行しましよう。●路面が滑りやすく、ブレーキがききにくいため、いつもよりゆっくりと、慎重に走行しましょう。参考:警察庁:交通の方法に関する教則https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm雨の日は視界が悪くなるうえ、「濡れたくない」という心理から誰もが急ぎがちですが、滑りやすく、お互いに安全確認がおろそかになり、交通事故が起きやすくなります。雨の日だからこそ、いつも以上に周囲によく目を配り、速度を落として慎重に通行することが大切です。監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/