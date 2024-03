Saucy Dog石原慎也「メンバー3人で車中泊」“一番大きくて一番チープな旅”の思い出

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。3月20日(水)の放送では、新曲「この長い旅の中で」にちなみ、リスナーの旅に関する質問に回答しました。石原先生こんにちばんは! 「この長い旅の中で」リリースおめでとうございます! 私にとって大切な曲がまたひとつ増えました! 今日ずっとリピってます! 大好きです!ここで質問なのですが、人生で一番大きな旅は何でしたか?(16歳)石原:大きな旅って言ったら……2週間くらい家に帰れなかったライブのツアーがあって。そのときが、一番の大きな旅だったかもしれないですね。あのときはお金もないし……車も最初なかったんで買って。寝泊まりもする所がなかったんで、車の中で(メンバー)3人で車中泊とかしてたんです。それが一番大きくて、一番チープな旅だったかもしれないですね。いい意味で。逆に一番エレガントな旅……短くてエレガントな旅みたいなのしてみたいですね。1泊もせずに日帰りやけど、ちょっと泊まったホテルが100万ぐらいするみたいなね。そんなところにね……いや、行きたくはないわ(笑)。楽しくなさそう、普通に。なんかもっとワクワクしたいよね。石原:みんなはどんな旅が好き? どういう旅館がいいとかあるじゃないですか。旅館のグレード的な。俺は、友達と行くのも、仮に彼女ができて彼女と行くのも……海が見える畳のちっちゃい部屋で、縁側みたいな所に丸い机が1つと椅子が2つ、ポンポンってぐらいの。なんか、どこにでもあるような旅館がいいですよね……(笑)。そこで、「今日はプレモルでも買っちゃう?」みたいな。いいビールを飲んで「や〜、いい日だったな」みたいなことを言うのがいいですよね。みんなはどうかな……?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/