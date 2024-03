「周りの鉛筆の音や解くスピードが気になって集中できない」受験生の悩みにヨビノリたくみがアドバイス

登録者数100万人超の教育系YouTuberヨビノリたくみさんがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ヨビノリLOCKS!」。毎週金曜日に、受験に向けた特別授業を開講しています。3月22日(金)の放送では、「試験中に、周りの人の音が気になる」という相談にアドバイスしました。もうすぐ高校受験本番です。周りの鉛筆の音や解くスピードが気になって集中できないことがあります。集中するコツや対策はありますか。(14歳)これは、いろんな理由で周りの音が気になっていると思うんですけど、まずシンプルに『音がうるさくて気になる』という場合は、なるべく本番までに雑音の中で勉強することをおすすめします!もし、すごくいい環境で勉強していて「自分の部屋は無音なんです!」という場合は、本番になって環境が全然違うと、その音が気になってしまうことがあるんですよ。実際、模試の試験会場って結構騒がしいんですよね。なので、普段から周りの音がする環境に身を置いて勉強してみると、不慣れなことから来るストレスはなくなるのかなと思います。周りの音が気になる理由は、もう1つある気がするんですよね。それは、周りの人が自分よりできるような気がすることです。すごく早く進んでいる鉛筆の音とか、ペラペラペラペラと紙をめくる音が聞こえると、めちゃくちゃ焦るんですよね……。ただ、高校受験、大学受験、全ての受験について言えることですけど、別に合格者は1人じゃないんですよ。隣の人が超天才で、ものすごいスピードで鉛筆が進んでいって、気づいたら全部の紙が終わっているような音がする場合も……別にその人は合格でいいんですよ。(自分も)合格するには、合格の最低点を超えていればいいので。周りがすごいスピードで解いていても、別に全員が全員じゃないので、気にする必要はないというのが1つ!もう1つ言えるのは……めちゃくちゃ早く進んでいるように見えても、多くの場合は勘違いです! 別に周りだけ特別にできるということはないです! 自分も、なんとなく紙をめくる時あるでしょ? 「【2】って、今どうなっているんだろう?」とか、「最後の問題だけ傾向変わっていないかな?」って確認したいときは紙をめくりますよね!?そういうなんでもない理由で紙をめくったり、鉛筆も全く問題に関係ないことを書き写したりしている場合もあるので、気にしすぎってパターンもあります! なので、“自分のほうが、周りよりも全然上位で勉強ができる”っていう、根拠のない思い込みでも、集中を書き消すような雑念は消えるかなと思います!これは、高校物理で習う『圧力の数式』なんですけど、面積が小さければ小さいほど、同じ力でも圧力が強くなるという数式です!周りの雑念を振り切って、自分のことに集中して! つまり、考える面積を小さくしていけば、その試験自体に加えられる圧力が増していくんじゃないか、っていうメッセージを込めて書いてみました!『ヨビノリLOCKS!』では、受験や勉強に関する質問を募集しています。質問が取り上げられたリスナーには、ヨビノリたくみさんの直筆メッセージが入ったカロリーメイトスペシャルボックスと音声メッセージ入りチェキをプレゼントいたします。「ヨビノリLOCKS!」への質問やメッセージは、番組の特設サイトまで。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/