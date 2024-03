INI髙塚大夢「頑張った自分を褒めてあげて」仕事に悩むリスナーにエール

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。3月20日(水)の放送は、リスナーから届いた仕事に関するメッセージを紹介。その状況に寄り添う言葉を届けました。去年4月から製造業に就いて、もうすぐ1年が経ちます。航空宇宙関係のお仕事で、飛行機などに使われる小さな製品を磨いたりキズを消したりして綺麗に仕上げないといけなくて、とても難しいです。もちろん未経験でスタートしたのですが、働き始めてすぐに効率のことを言われたり、ひとつの作業を覚えるのが精一杯なのに次々仕事を押し付けられたりしました。仕事中に涙が出てきたり、つらくて休んでしまうこともあったのですが、家族に相談してもあまり話を聞いてくれず……。今回初めてですが、メール送ってみました。(19歳)髙塚:まずは、メッセージ送ってきてくれて本当にありがとう! やっぱり、溜め込むのが一番良くないからね。こうやってメッセージを送ってくれて、本当に僕も嬉しいです。まずは……「もうすぐ1年が経ちます」ってことですけど、1年頑張った自分を褒めてあげてください。やっぱり、どうしてもしんどいというか、大変なことっていうか……きっと、人よりも大変なことをしているんですよ。だから、つらくて、自分のキャパを超えてしまうってことはね、あると思うんだけど……。きっと、人以上のことをやってるから。それをね、自分で褒めてあげてください。やっぱり、自分を大事にできるのは、自分しかいないですからね。僕も自分の気持ちを大事にしようって、最近はすごく意識的に思っているんです。自分の気持ちを最優先にしてあげてください! 一緒に頑張りましょう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/