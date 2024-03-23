みかわ絵子原作によるTVアニメ「忘却バッテリー」の放送直前ビジュアルが公開された。

4月9日24時よりテレ東系列にて順次放送が開始される「忘却バッテリー」。ビジュアルには桜並木を背景にこちらを向いて佇む清峰葉流火、要圭らが描かれた。

4月16日から29日までは、東京・アニメイト池袋本店にてポップアップショップが開催される。#01のシーンを再現したフォトスポットの設置や、グッズの販売を実施。さらに購入や予約で非売品ブロマイドがもらえるキャンペーンも予定されている。

「忘却バッテリー」は、怪物バッテリーとして全国の強豪校からスカウトを受けていた清峰と圭のコンビを描く物語。記憶喪失で野球の知識を失った圭をはじめ、野球無名校の東京都立小手指高校に偶然入学した少年たちの高校野球ストーリーが展開される。清峰役は増田俊樹、圭役は宮野真守が務める。

「TV アニメ『忘却バッテリー』来たれ!! 小手指高校野球部 POP UP SHOP」

期間：2024年4月16 日（火）～29日（月）

会場：東京都 アニメイト池袋本店 6F

TVアニメ「忘却バッテリー」

放送情報

テレ東：2024年4月9日（火）から毎週火曜24:00～

テレビ大阪：2024年4月9日（火）から毎週火曜24:00～

テレビ愛知：2024年4月9日（火）から毎週火曜24:00～

テレビせとうち：2024年4月9日（火）から毎週火曜24:00～

テレビ北海道：2024年4月9日（火）から毎週火曜24:00～

TVQ九州放送：2024年4月9日（火）から毎週火曜24:00～

AT-X：2024年4月12日（金）から毎週金曜20:00～

配信情報

Prime Videoにて毎週火曜日放送直後より最速配信

各種配信サービスにて毎週水曜24:30より順次配信スタート

スタッフ

原作：みかわ絵子（集英社「少年ジャンプ+」連載）

試合制作：高嶋栄充

監督：中園真登

シリーズ構成：横手美智子

副監督：飯田剛士

キャラクターデザイン：長谷川ひとみ

アクション作画監督：立中順平、徳丸昌大

美術監督：船隠雄貴

色彩設計：中野尚美

撮影監督：川下裕樹

3D監督：小川耕平

編集：吉武将人

音楽：菊谷知樹、山崎寛子

音響監督：名倉靖

音響効果：長谷川卓也

制作：MAPPA

キャスト

清峰葉流火：増田俊樹

要圭：宮野真守

藤堂葵：阿座上洋平

千早瞬平：島崎信長

山田太郎：梶裕貴

土屋和季：山谷祥生

国都英一郎：大塚剛央

巻田広伸：石井マーク

桐島秋斗：河西健吾

※島崎信長の崎はたつさきが正式表記。

(c)みかわ絵子／集英社・KADOKAWA ・MAPPA