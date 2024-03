オリジナルTVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」のステージイベントが、3月23日に「AnimeJapan 2024」内で開催。ハーレイ・クイン役の永瀬アンナ、ジョーカー役の梅原裕一郎、デッドショット役の山口令悟、クレイフェイス役の福山潤、リック・フラッグ役の八代拓、アマンダ・ウォラー役のくじら、フィオネ役の上田麗奈が登壇した。

DCコミックス「スーサイド・スクワッド」を原作にした「異世界スーサイド・スクワッド」は、異世界を舞台にハーレイやジョーカーといったゴッサム・シティの悪党(ヴィラン)たちの活躍を描く異世界“暴”険ファンタジー。八代は自身が演じるリックが異世界でヴィランたちを統率する立場であることから、イベントではМCサポートを担当した。早速福山が、進行を始めた八代を「大人しく言うこと聞くと思うなよ?」と“挑発”。あらすじを読み上げている最中に漢字を読み間違えてしまった八代は、福山から「間違い探しを入れてこないでよ! これ、なんて読むの?」と茶々を入れられ「気が抜けないな……」と苦笑していた。

冒頭では永瀬たちがそれぞれ自分が演じるキャラクターについて説明をしていく。永瀬はハーレイについて「ジョーカーへの大好き度が半端ないです。(演じている)自分でもびっくりするぐらいなので、そこに注目してほしいです」と述べ、彼女のパートナーとなるジョーカーを演じた梅原は「ジョーカーは今の世の中に退屈していて、ぶち壊してみたいと思っている人物。場をかき乱すようなキャラクターになってると思います」とコメント。イベントでは3月14日に解禁された本PVも上映され、ハーレイとジョーカーが2人きりのシーンが多かったことから福山は「冒頭からイチャつきやがって」とイジってみせた。

百発百中の凄腕スナイパー・デッドショット役の山口は彼について「男なら誰もが憧れるカッコいい男です。すごく口が悪くて、ケンカの火種はだいたいデッドショットですね。でもムカつくことに対して正直に噛みついていくところが魅力的だと思います」と語る。「異世界スーサイド・スクワッド」のキャラクターは「ゴッサム・シティの悪カワクイーン」「ゴッサム・シティの犯罪王」などそれぞれ煽り文句が付いているが、福山はクレイフェイスのキャラクター説明が「売れない映画俳優」とされていることに納得がいかない様子ながら、「確かに売れない映画俳優ではありますが、メタヒューマンなので特殊能力もある。ヴィランたちの中ではムードメーカーのような役割を果たしていく愉快な人です」と説明した。

ヴィランたちを異世界での任務に送り込んだアマンダ・ウォラー役のくじら。彼女はこれまで演じてきた悪役の中でもひと味違うと語るくじらは「国のためにがんばってる人だけど、こういう人こそ悪役なんだよね。自分の正義や信念を貫き通すことで究極の悪役になってしまっているんです。楽しみにしてほしいです」とアピールする。八代はリックの人物像について「従順と言いますか、素直なキャラクターです。自分の信念もありますが、上の言うことは絶対。悪党たちと行動をともにして、彼らに手こずったりする場面は皆さんにも楽しんでほしい」と自身の思う注目ポイントを挙げた。

上田演じるフィオネは、異世界の王国の姫でありアニメオリジナルキャラクター。彼女について上田は「個人的には(視聴者が)一番共感できるキャラじゃないかなと思っています。フィオネと同じ目線でハーレイたちを見ていると何か感じることがあると思うんですが、彼女が物語の中で何を思ってどう選択していくかに注目して物語を楽しんでもらえたらうれしいです」とコメントした。

イベント中盤にはエンディングテーマ「Go-Getters」を担当するMori Calliopeが、ステージ上のパネルに登場。VTuberがAnimeJapanのステージイベントに生登壇するのは今回が初めてとなる。「異世界スーサイド・スクワッド」とのタイアップが決まったときの心境を問われたMori Calliopeは「子供の頃からアニメのために曲作りするのが夢で、さらに昔からファンだったDC作品のために曲を作れてうれしいです! 自分の夢を実現し、みんなと体験できることを光栄に思っています」と声を弾ませる。本PVの感想については「昔から知っているキャラクターたちがアニメになっているのが面白かったです。正直に言うと、アニメのハーレイたちのほうが好きかもしれません。ほかのキャラが1人ひとり目立つ場面もあって夢のような話ですね。アニメーションもめちゃくちゃ素敵です!」と称賛した。

作中では72時間で爆発する爆弾を装着されているヴィランたち。時間制限ありのミッションという設定にちなみ、イベントでは登壇者たちが制限時間5分の中で作品にまつわるクイズに答えるコーナー「極悪悪党(ヴィラン)ミッションクイズ」が行われた。キャラクター紹介文やあらすじの穴埋め、主題歌の曲名当て、キャラクターのシルエット当てなどバラエティ豊かな質問の数々と、迫りくる終了時間に、登壇者たちは大騒ぎしながら挑戦。最後の質問である「『異世界スーサイド・スクワッド』の放送開始月は?」という質問には、全員で声を揃えて「7月!」と回答した。

最後に永瀬は「本当に皆さんに楽しんでほしい作品になってます。アフレコも終わりましたので、完成を楽しみに待っていてください!」とアピール。Mori Calliopeは「今日はみんなと一緒にミッションをこなせて楽しかったです。そしてこの夏、一緒に『異世界スーサイド・スクワッド』を盛り上げてください!」と客席に呼びかけ、イベントを締めくくった。

TVアニメ「異世界スーサイド・スクワッド」

2024年7月より TOKYO MX、BS11で放送予定

スタッフ

監督:長田絵里

シリーズ構成・脚本:長月達平、梅原英司

キャラクターデザイン原案:天野明

キャラクターデザイン:細田直人

音楽:末廣健一郎

オープニングテーマ:布袋寅泰「Another World」

プロデュース:Warner Bros. Japan

アニメーション制作:WIT STUDIO

キャスト

ハーレイ・クイン:永瀬アンナ

ジョーカー:梅原裕一郎

デッドショット:山口令悟

ピースメイカー:子安武人

クレイフェイス:福山潤

キング・シャーク:木村昴

リック・フラッグ:八代拓

カタナ:安済知佳

アマンダ・ウォラー:くじら

フィオネ:上田麗奈

アルドラ:能登麻美子

セシル:福島潤

Suicide Squad and all related characters and elements (c) & TM DC (c)2023 Warner Bros. Japan LLC