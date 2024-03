「君の声を聴きたい！」『閃光ライオット』応募締切延長 特別審査員にアジカン山田貴洋、Galileo Galilei尾崎雄貴＆岩井郁人、とーやま元校長

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月21日(木)の番組冒頭で、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、『マイナビ 閃光ライオット 2024 produced by SCHOOL OF LOCK!』に関する新たな情報として、応募期間の延長と特別審査員の第一弾を発表しました。『閃光ライオット』は、同番組とソニーミュージックのタッグによる、10代アーティスト限定の音楽フェスです。コンテストでもオーディションでもなく、その日に一番輝いて熱いステージを届けた10代アーティストがグランプリに選ばれます。音源募集はすでに始まっており、募集締切後の1次~3次審査に通過したアーティストは、8月7日(水)に開催されるファイナルライブ審査『マイナビ 閃光ライオット2024 produced by SCHOOL OF LOCK!』のステージに進みます。こもり校長:応募音源のエントリー受け付けは3月31日まででしたが、「締め切りを延ばしてほしい」という声が全国から届きました。そこで、4月7日(日)24時まで延長することになりました!COCO教頭:1週間の猶予はデカいね!こもり校長:1週間あれば、よりしっかりした音源でエントリーできるよね。もしかしたら、新曲ができちゃうかもしれないしね。この1週間を有意義に使ってほしいね。COCO教頭:はい。こもり校長:もし、未完成だったとしても……「応募したい!」という気持ちがあるなら、未完成な叫びでも俺たちは送ってもらいたい、君の声を聴きたいと思っている。◆ASIAN KUNG-FU GENERATION山田貴洋こもり校長:うそー! 俺はビックリしている!!COCO教頭:めちゃくちゃテンション上がっていたよね。こもり校長:(アジカンが好きな)俺からしたら、「山田さんに会えるんだ! ヤバくない!?」みたいな(笑)。COCO教頭:嬉しいよね(笑)。こもり校長:いまバンドで活躍している人でも、「学生時代に山田先生のベースに憧れて、コピバンをやりました」というエピソードをいろんな人から聞くしね。プレイヤーとしてもプロデューサーとしてもすごい人なの! (メンバー)4人で集まったときはいちばんしゃべらない人、という印象があるかもしれないけど……。COCO教頭:そうなの?(笑)。こもり校長:でも、アジカンのダイジェスト映像を見ると、楽曲についてすごく熱く語っていたりもするの! そんなアジカンのベース、山田先生が特別審査員です!◆Galileo Galilei尾崎雄貴&岩井郁人こもり校長:ここは……! 『閃光ライオット』の初代(2008年)グランプリバンドです! (昨年のグランプリバンド)でかくてまるい。がミュージックビデオを作るってなったときに、岩井先生が監督として携わってくれたりもあってね。『閃光ライオット』、『SCHOOL OF LOCK!』と強いつながりを感じるね。言ってしまえば、『閃光ライオット』がここまで続いているのは、Galileo Galilei先生と出会えたからこそ! というのは絶対にあると思う。COCO教頭:うんうん。こもり校長:俺は4代目の校長で受け継いできたバトンしかないから、そのときの熱は体験してないけど……初代のグランプリバンドが、直接この場に来て審査員席に座って、“今”輝いているみんなを見てくれるってすごいことだと思っている。COCO教頭:時を越えてね。こもり校長:俺も、この『閃光ライオット』で絡めることを、すごく楽しみにしています!◆とーやま元校長COCO教頭:あの~、直属の先輩に対して言いたくはないんだけど、「とーやま元校長も……?」って感じ(笑)。“特別審査員”なの!?こもり校長:まだよくわかってないです(笑)。特別審査員かもしれないし、応援団的な存在かもしれないし、ただの賑やかしかもしれないし……『閃光ライオット』古参おじさんかもしれない。COCO教頭:それでしょ! 古参おじさんでしょ!こもり校長:とにかく、審査員席には座ると思う(笑)。COCO教頭:座るんかい!こもり校長:でも、これまでの“熱”を見てきている人だし、これまでをつないできてくれた人だし。あのバトンをつないできたおじさんが来てくれるということは、すべての生徒(リスナー)、そして各方位から『閃光ライオット』は見られているんだよ、というのを体現してくれる人だと思うわけ。COCO教頭:たしかに、シュっとする(背筋が伸びる)よね。こもり校長:俺らとしては、いままでとこれからを、つないでくれる大切な存在だよね。肩書きはあいまいだけどね(笑)。COCO教頭:(笑)。ということで、みなさん! エントリー待っています!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/