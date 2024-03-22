桜井のりお原作によるTVアニメ「僕の心のヤバイやつ」第2期のクライマックスに向け、“修学旅行編ビジュアル”が公開された。
明日3月23日に放送される第24話では、市川たちが修学旅行へと出発。“修学旅行編ビジュアルには「ぶつけるんだ 僕の心を」というコピーとともに、山田への思いを胸に決意の表情を浮かべる市川と、後ろ向きで表情が隠された山田が描かれている。また第24話の予告動画も到着した。
TVアニメ「僕の心のヤバイやつ」第2期
放送情報
テレビ朝日系全国24局ネット「NUMAnimation」枠：毎週土曜日25:30～
BS朝日：毎週土曜日25:30～
CSテレ朝チャンネル1：毎週日曜日22:00～
配信情報
Prime Video：毎週土曜日26:00～見放題独占配信
スタッフ
原作：桜井のりお（秋田書店「マンガクロス」連載）
監督：赤城博昭
シリーズ構成・脚本：花田十輝
キャラクターデザイン：勝又聖人
色彩設計：柳澤久美子
美術監督：黛昌樹
撮影監督：峰岸健太郎、竹沢裕一
編集：肥田文
音響監督：小沼則義
音響制作：マジックカプセル
音楽：牛尾憲輔
制作：シンエイ動画
キャスト
市川京太郎：堀江瞬
山田杏奈：羊宮妃那
小林ちひろ：朝井彩加
関根萌子：潘めぐみ
吉田芹那：種崎敦美
足立翔：岡本信彦
神崎健太：佐藤元
太田力：福島潤
原穂乃香：豊崎愛生
市川香菜：田村ゆかり
南条ハルヤ：島崎信長
安堂カンナ：井口裕香
半沢ユリネ：上田麗奈
※種崎敦美と島崎信長の崎は、たつさきが正式表記。
(c)桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会