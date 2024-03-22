桜井のりお原作によるTVアニメ「僕の心のヤバイやつ」第2期のクライマックスに向け、“修学旅行編ビジュアル”が公開された。

明日3月23日に放送される第24話では、市川たちが修学旅行へと出発。“修学旅行編ビジュアルには「ぶつけるんだ 僕の心を」というコピーとともに、山田への思いを胸に決意の表情を浮かべる市川と、後ろ向きで表情が隠された山田が描かれている。また第24話の予告動画も到着した。

TVアニメ「僕の心のヤバイやつ」第2期

放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット「NUMAnimation」枠：毎週土曜日25:30～

BS朝日：毎週土曜日25:30～

CSテレ朝チャンネル1：毎週日曜日22:00～

配信情報

Prime Video：毎週土曜日26:00～見放題独占配信

スタッフ

原作：桜井のりお（秋田書店「マンガクロス」連載）

監督：赤城博昭

シリーズ構成・脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：勝又聖人

色彩設計：柳澤久美子

美術監督：黛昌樹

撮影監督：峰岸健太郎、竹沢裕一

編集：肥田文

音響監督：小沼則義

音響制作：マジックカプセル

音楽：牛尾憲輔

制作：シンエイ動画

キャスト

市川京太郎：堀江瞬

山田杏奈：羊宮妃那

小林ちひろ：朝井彩加

関根萌子：潘めぐみ

吉田芹那：種崎敦美

足立翔：岡本信彦

神崎健太：佐藤元

太田力：福島潤

原穂乃香：豊崎愛生

市川香菜：田村ゆかり

南条ハルヤ：島崎信長

安堂カンナ：井口裕香

半沢ユリネ：上田麗奈

※種崎敦美と島崎信長の崎は、たつさきが正式表記。

(c)桜井のりお（秋田書店）／僕ヤバ製作委員会