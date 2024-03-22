5月10日から12日にかけて千葉・ZOZOマリンスタジアム、千葉・幕張メッセで行われる「KCON JAPAN 2024」のM COUNTDOWN STAGEの出演アーティスト第2弾が発表された。
先日、第1弾出演者としてBOYNEXTDOOR、INI、Red Velvet、TWS、ZEROBASEONE、JO1、ジョン・ヨンファ（CNBLUE）、ME:I、NCT WISH、TEMPEST、YENAという11組の出演がアナウンスされたことも記憶に新しいが、今回の発表では、11日公演にKep1er、KEY（SHINee）、P1Harmony、NiziU、12日公演にxikers、&TEAM、8TURN、ILLIT、テヨン（少女時代）が登場することが明らかになった。出演者は今後も追加される。
「KCON JAPAN 2024」M COUNTDOWN STAGE
2024年5月11日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張メッセ
＜出演者＞
BOYNEXTDOOR / INI / Red Velvet / TWS / ZEROBASEONE / Kep1er / KEY（SHINee）/ P1Harmony / NiziU / and more
2024年5月12日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張メッセ
＜出演者＞
JO1 / ジョン・ヨンファ（CNBLUE） / ME:I / NCT WISH / TEMPEST / YENA / xikers / &TEAM / 8TURN / ILLIT / テヨン（少女時代）/ and more