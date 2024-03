5月10日から12日にかけて千葉・ZOZOマリンスタジアム、千葉・幕張メッセで行われる「KCON JAPAN 2024」のM COUNTDOWN STAGEの出演アーティスト第2弾が発表された。

先日、第1弾出演者としてBOYNEXTDOOR、INI、Red Velvet、TWS、ZEROBASEONE、JO1、ジョン・ヨンファ(CNBLUE)、ME:I、NCT WISH、TEMPEST、YENAという11組の出演がアナウンスされたことも記憶に新しいが、今回の発表では、11日公演にKep1er、KEY(SHINee)、P1Harmony、NiziU、12日公演にxikers、&TEAM、8TURN、ILLIT、テヨン(少女時代)が登場することが明らかになった。出演者は今後も追加される。

「KCON JAPAN 2024」M COUNTDOWN STAGE

2024年5月11日(土)千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張メッセ

<出演者>

BOYNEXTDOOR / INI / Red Velvet / TWS / ZEROBASEONE / Kep1er / KEY(SHINee)/ P1Harmony / NiziU / and more



2024年5月12日(日)千葉県 ZOZOマリンスタジアム / 幕張メッセ

<出演者>

JO1 / ジョン・ヨンファ(CNBLUE) / ME:I / NCT WISH / TEMPEST / YENA / xikers / &TEAM / 8TURN / ILLIT / テヨン(少女時代)/ and more