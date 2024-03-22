TVアニメ「声優ラジオのウラオモテ」第1話のあらすじと場面カットが到着した。

4月10日22時より順次放送される「声優ラジオのウラオモテ」。第1話「夕陽とやすみは隠しきれない？」は、同じ高校で同じクラスの仲良し声優コンビ・歌種やすみと夕暮夕陽のラジオがスタートするところから始まる。ほんわかした空気がウリのラジオ番組だが、実はやすみには普段は生粋のギャルという秘密があり……。

また地上波での放送に先がけ、ABEMAでは4月10日21時30分より同作を配信。その他の配信サービスでも、4月15日より順次視聴できる。

「声優ラジオのウラオモテ」は「第26回電撃小説大賞」で大賞を受賞、「読書メーター OF THE YEAR 2020」ライトノベル部門で第1位を獲得した二月公による小説が原作。クラスメイトであり、ラジオのパーソナリティをともに務めるやすみと夕陽の表と裏の顔を描く。

TVアニメ「声優ラジオのウラオモテ」

放送情報

TOKYO MX：2024年4月10日（水）より毎週水曜日22:00～

BS日テレ：2024年4月13日（土）より毎週土曜日23:00～

AT-X：2024年4月10日（水）より毎週水曜日21:00～

配信情報

ABEMA：2024年4月10日（水）より毎週水曜日21:30～ ※地上波先行・単独最速配信

見放題サイト

dアニメストア、Lemino、niconico(ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル）、バンダイチャンネル、Hulu、U-NEXT、アニメ放題、TELASA、J:COM STREAM、milplus 見放題パックプライム、Prime Video、FOD、DMM TV：2024年4月15日（月）21:30～順次配信予定

課金サイト

music.jp、ビデオマーケット、カンテレドーガ、HAPPY!動画：2024年4月15日（月）21:30～順次配信予定

スタッフ

原作：二月公（KADOKAWA「電撃文庫」刊）

原作イラスト：さばみぞれ

監督：橘秀樹

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン・総作画監督：滝本祥子

美術監督：諸熊倫子

背景スタジオ：スタジオ天神

色彩設計：月野えりか

3D監督：齋藤威志

3DCGスタジオ：ワイヤード

撮影監督：柳田貴志

撮影スタジオ：EXPLOSION

編集：仙土真希

編集スタジオ：REAL-T

音響監督：土屋雅紀

音楽：広川恵一（MONACA）、高橋邦幸（MONACA）

制作：CONNECT

キャスト

歌種やすみ（佐藤由美子）：伊藤美来

夕暮夕陽（渡辺千佳）：豊田萌絵

桜並木乙女：長谷川育美

柚日咲めくる：東山奈央

(c)2023 二月 公/KADOKAWA/声優ラジオのウラオモテ製作委員会