板垣巴留原作によるアニメ「BEASTARS FINAL SEASON」が、2024年よりNetflixで分割2クールにて独占配信されることが決定。併せてティザービジュアルが公開となった。
ティザービジュアルには、学園の外の美しい風景とともに、新しい道へ進み始めたレゴシ、ハル、ルイの姿が収められた。なおキャストはTVアニメ第1期、第2期に引き続き、レゴシ役を小林親弘、ハル役を千本木彩花、ルイ役を小野友樹が演じる。
さらに明日3月23日11時20分から東京・東京ビッグサイトで開催される「AnimeJapan 2024」内のNetflixスペシャルステージでは、「BEASTARS FINAL SEASON」のカットを使用したティザーPVを解禁。ステージの模様は、Netflix JapanのYouTube公式チャンネルおよび公式X（旧Twitter）アカウントで、生配信が行われる。
「BEASTARS FINAL SEASON」は週刊少年チャンピオン（秋田書店）で連載された「BEASTARS」を原作とするアニメの最終章。二足歩行の肉食動物と草食動物が共生する世界を舞台とした“動物版ヒューマンドラマ”で、TVアニメ第1期は2019年10月から、第2期は2021年1月からオンエアされた。
アニメ「BEASTARS FINAL SEASON」
2024年Netflixで分割2クールにて独占配信
スタッフ
原作：板垣巴留「BEASTARS」（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）
監督：松見真一
脚本：樋口七海
制作：オレンジ
キャスト
レゴシ：小林親弘
ハル：千本木彩花
ルイ：小野友樹
(c)板垣巴留（秋田書店）／ 東宝