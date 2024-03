玄関の掃除をする、豚の置き物を取り入れる…すぐにできる「開運テクニック」をSCANDALが発表！

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。3月18日(月)の配信では、SCANDALの11枚目のアルバム『LUMINOUS』にちなんだ特別企画にメンバーたちが挑戦しました。HARUNA:今回は3月20日(水)にリリースされるニューアルバム『LUMINOUS』直前企画! 「開運! ルミナス! 今すぐできる11のコト」。TOMOMI:ん?RINA:開運……?MAMI:開運したいね~。TOMOMI:突然の「スピ」だね。HARUNA:私たちのニューアルバム『LUMINOUS』を聴いていただいて、少しでも「運気アップ」してほしい、そして少しでもたくさんのみなさんに聴いてほしい……そんな願いを込めたスペシャル企画になっています。TOMOMI:なるほど。HARUNA:今回のアルバムは11曲ということで、運気が上がる「今すぐできる11のコト」を紹介していきます。ありとあらゆる、世界の「運気アップ」のコツをスタッフが調べました。MAMI:ありがとうございます。TOMOMI:上昇していきたい!RINA:どんなんがあるんやろ。HARUNA:まず1つ目。「掃除をする」!RINA:あ~。大事。TOMOMI:それは本当に大事。RINA:絶対に運気がアガると思う。綺麗なほうが。HARUNA:特に「玄関」。お掃除は運気上昇の基本なので、『LUMINOUS』を聴きながら本格的に掃除をしましょう。しかも、リリース日の3月20日は「春分の日」。新しい季節のスタートですから、お掃除にふさわしい日です。MAMI:めっちゃ素晴らしい。TOMOMI:リリース日自体が縁起のいい日。HARUNA:玄関をお掃除しましょう。TOMOMI:お掃除はね、自分のモチベーションにもつながるし。お部屋が綺麗だと、何に対してもやる気がわいてくるからね。MAMI:メンタルがやられると部屋って汚くなるよね。HARUNA:わかる。TOMOMI:部屋にはメンタル(の状態)があらわれるよね。RINA:忙しかったりするとね。HARUNA:続いて2つ目。「朝一番にすべての部屋の窓を開ける」。MAMI:窓を開ける!HARUNA:「空気」は「空っぽの気」なので、空(から)にすることで、いいもの、すなわち「いい気」が入ってきますと。MAMI:なるほど。TOMOMI:窓はけっこう開けるんだけど、今、私のお家の前で大工事が始まっちゃって。廃墟となった建物を壊しているのよ。MAMI:ホコリとかすごくない?TOMOMI:空気清浄機がすぐ反応しちゃう。だから、あんまり窓を開けんほうがいいかなって思って。工事が終わった夜とかに開けるようにしてんねんけど。この時季は花粉もありますからね。HARUNA:そうねえ。(開けるのは)5分とかでもいいらしいよ。TOMOMI: 5分でも空気は変わるからね。HARUNA:ここまでの2つはわかるね。RINA:どちらもできそうやしね。HARUNA:それでは、3つ目。「豚の置き物」。MAMI:ん?TOMOMI:中国かなあ?HARUNA:まずは「とんとん拍子に物事が進む」と。RINA:あ~、そういうことか。HARUNA:ドイツでは誕生日や記念日に「豚とクローバー」を組み合わせたモチーフをプレゼントする風習があるそうです。TOMOMI:へ~。RINA:そうなんや。そのセットなんや。TOMOMI:でもさ、中国でライブするときにさ……。HARUNA:香港ね。TOMOMI:香港か。「豚の丸焼き」をライブ成功祈願みたいな感じで用意してもらったりするから、世界的に「豚」は縁起のいい動物なんだね。HARUNA:そうかも。※豚の丸焼きが振る舞われたエピソードに、スタッフから驚きの声があがります。RINA:マジで。毎回だよ。TOMOMI:会場の規模に合わせて、豚さんが大きくなっていくんだから。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056