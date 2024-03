「ピカチュウは知ってる」SOL COCO教頭（CRAZY COCO）の意外なポケモン知識

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月20日(水・祝)は、『ポケモンNight!!!!』と題して放送。ポケモンが好きなパーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、ポケモンに詳しくないCOCO教頭(CRAZY COCO)との、企画解説の際のトークを紹介します。こもり校長:教頭は、ポケモンのことめちゃくちゃ知らないよね?COCO教頭:そうなの。生徒(リスナー)もひくと思う。私がどれだけ知らないか、ってことに(笑)。こもり校長:だって、「ポケモンって、スーパーファミコンでできるんだよね?」って言うぐらいだもんね(笑)。COCO教頭:(笑)。でもピカチュウは知ってる。こもり校長:これがマックス知識だよね。COCO教頭:マジでそう。こもり校長:逆に、ピカチュウ以外で知っているポケモンっている?COCO教頭:これが、ポケモンなのかはわからないが……セレナ?こもり校長:え! なんで知っているの!?COCO教頭:CAしてたときに、CA席の向かいに座られた外国人のお客様に「日本に何しに行くの?」って聞いたら、「ポケモンセンターに行く」って。「何が好きなの?」って聞いたら「セレナ」言ってたの。見せてもらったらかわいい子だった。こもり校長:でも、ポケモンではないのよ。トレーナーっていう……。COCO教頭:トレーラー?こもり校長:トレーナーね(笑)。ポケモンを……。COCO教頭:育てる人?こもり校長:育てる人というか……あやつる人だね。人気のトレーナーさんです。ポケモンカードでも人気あるよ。COCO教頭:へー! なので、(知っているのは)サトシ、セレナ、ピカチュウ……以上です(笑)。こもり校長:ほぉ~……変な3つを出してきたね(笑)。COCO教頭:校長のポケモンゲーム歴は?こもり校長:しっかり覚えていないんだけど……小3? いまから20年前だね。ポケモンはゲームだけじゃなくて、ポケモンカードとかアニメとか、漫画、スピンオフゲームとか……数々の関連商品があります。俺は、最近は忙しくてできていないけど、ポケモンカードもやっているよ。COCO教頭:そうだよね。こもり校長:教頭は、これまでほとんどポケモンに触れたことがないらしいのよ。世代的には、ドンピシャなはずなんだけどね。(最初のゲームが発売された)1996年って何歳?COCO教頭:10歳。こもり校長:だよね!? なのに、どうしてそこまで触れずに来られたの?COCO教頭:だって、ゲームボーイを持ってないとできないんだよね? スーファミは持ってたけど……。こもり校長:今夜は、ポケットモンスター……“縮めてポケモン”が好きな生徒に、その魅力や楽しみ方、こだわりを熱く語ってもらいます! COCO教頭のようなポケモン初心者にこそ届けたいね。この日の放送では……・「ミミロルが好きです。最初にやったのはポケットモンスター ダイヤモンドで、いまはPokémon GOをしています。仙台で開催される『Pokémon GO Fest 2024』が楽しみです」という17歳・「ポケモンの“色違い”という要素が好きです。推しポケ候補のポリゴン2の色違いを、Pokémon GOのコミュニティデイで21匹つかまえました」という17歳・「ポケモン対戦が好きです。ラスボスを倒すところまでいきました。ポケモンは、見た目がかわいいバイバニラを使っていました」という15歳・「ポケモンは好きだけど、ゲームが苦手な私にとっての救世主・Pokémon Sleepにハマっています」という17歳と電話をつなぎ、ポケモン歴20年の番組スタッフも加わって、ポケモンの魅力を聞いていきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/