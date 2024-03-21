TVアニメ「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」の本予告映像が公開された。

4月1日にテレ東ほかにて放送がスタートする「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」。本予告は本日3月21日19時に公開されることが予告されていた。Hana Hopeが歌うオープニングテーマ「旅のゆくえ」、ClariSが歌うエンディングテーマ「アンダンテ」とともに、笑ったり、ムスッとしたりするホロのさまざまな表情が映し出される。

「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」は、支倉凍砂の小説「狼と香辛料」シリーズを原作とする完全新作TVアニメ。豊穣を司る狼の化身・ホロと若き行商人であるクラフト・ロレンスの旅が描かれる。ロレンス役は福山潤、ホロ役は小清水亜美が務める。

TVアニメ「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」

放送情報

テレ東：2024年4月1日（月）より毎週月曜日25:30～

テレビ大阪：2024年4月1日（月）より毎週月曜日25:30～

テレビ愛知：2024年4月1日（月）より毎週月曜日25:30～

BSテレ東：2024年4月2日（火）より毎週火曜日24:30～ ※初回は24:59～

AT-X：2024年4月3日（水）より毎週水曜日22:00～

スタッフ

原作：支倉凍砂（電撃文庫「狼と香辛料」/KADOKAWA刊）

キャラクター原案：文倉十

総監督：高橋丈夫

監督：さんぺい聖

音楽：Kevin Penkin

プロデュース：ENISHIYA

アニメーション制作：パッショーネ

オープニングテーマ：Hana Hope「旅のゆくえ」

エンディングテーマ：ClariS「アンダンテ」



キャスト

クラフト・ロレンス：福山潤

ホロ：小清水亜美

ノーラ・アレント：中原麻衣

(c)2024 支倉凍砂・KADOKAWA／ローエン商業組合