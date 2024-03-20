3月7～10日の4日間にわたり埼玉・さいたまスーパーアリーナで行われた乃木坂46のワンマンライブ「乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE」の模様を振り返る番組「乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE～123曲 10時間 ONE DAY LIVE！～」が3月31日に配信される。

DAY 1からDAY 4までの4公演のライブ映像に加えて、ライブ後に収録された”スペシャルトーク”が配信される本番組。スペシャルトークには現役メンバーのほか、ゲストとして卒業生である秋元真夏、白石麻衣、高山一実、樋口日奈が出演し、ステージに立っていた頃の思い出などを語る。

配信チケットは3月23日12:00から3月31日15:00まで販売される。詳細は特設サイトで確認を。

乃木坂46 12th YEAR BIRTHDAY LIVE～123曲 10時間 ONE DAY LIVE！～

配信日時

2024年3月31日（日）10:00～

配信タイムテーブル

10:00

「12th YEAR BIRTHDAY LIVE」Day1公演

12:30

Day1公演スペシャルトーク（高山一実、賀喜遥香、山下美月、弓木奈於）

13:05

「12th YEAR BIRTHDAY LIVE」Day2公演

15:50

Day2公演スペシャルトーク（樋口日奈、久保史緒里、阪口珠美、田村真佑）

16:25

「12th YEAR BIRTHDAY LIVE」Day3公演

19:05

Day3公演スペシャルトーク（白石麻衣、梅澤美波、佐藤楓、向井葉月）

19:40

「12th YEAR BIRTHDAY LIVE」Day4公演

22:35

Day4公演スペシャルトーク（秋元真夏、岩本蓮加、遠藤さくら、与田祐希）

23:10

配信終了