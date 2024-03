いれいすがSCHOOL OF LOCK!に登場 大学生に元バンドマン…歌い手グループメンバーの日常と素顔

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。3月19日(火)の放送は、6人組エンタメ歌い手グループのいれいすがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)と、トークをしながらリスナーの質問に回答しました。COCO教頭:いれいす先生! 今日はよろしくお願いします! リーダーのないこ先生は喉の治療のために来られなかったのですが、5人のメンバーが来てくれました!いれいす:よろしくお願いします!COCO教頭:いれいす先生の名前の由来は、イレギュラーダイスの略です! そこで今夜は、サイコロトークをすることで、イレギュラーなトークをお届けします! サイコロの目には今日来校の5名の名前、もう1つの目には……出たときのお楽しみです!こもり校長:生徒(リスナー)からは、先生それぞれへの個別の質問を募集しています。サイコロの目が出たメンバーが、生徒からの質問に答えてもらいます!いれいす:はい!初兎:滑舌……僕も気になっていまして。しゃべっているときは、そんなによくないんです。ラップとか詞を自分で作るときは、滑舌よく……自分がしゃべりやすいように作っているのもあるんですけど。なので、普段とか自分が作っていないラップでは、何回も練習はしています。もともと早口がすごくうまい人を見ると、「なんでなんやろう……?」ってずっと思っていますね(笑)。練習は……トイレとかにも置いているんですけど、本を音読していますね。「あ! い! う!」みたいな感じで、一文字ずつ大きくしゃべったりしています。「あ! い! う!」は例えですよ! そういう本があるわけじゃないです(笑)。自分でラップを書くために、語彙が学べる本を読んでいます。今日も読んできました!口に出すことが近道だと思うので、いろんなものを読むことで近づけるのかなと思います。りうら:私は、この活動と大学生活を両立しているんですけど……正直に言うと、学校の時間をどれだけ最小限にできるかが勝負という感じでやっています。最小限の単位数で、極力授業が終わった瞬間に家に帰って、すぐに活動をやらせてもらっています。友達に遊びに誘われたときは、いつも「今日もラーメンのバイトが……」と言っているんです。めちゃめちゃラーメン屋のヤツだと思われています(笑)。大学への提出物もあるんですけど……うちの社員さんは頭のいい方がいっぱいいるので、いろいろ助けていただいています。協力プレイでやらせていただいていますね(笑)。If:たしかに僕は、地道にコツコツタイプですね。僕の場合は、失敗した経験とか後悔した経験を思い出すことが多いですね。生きていると、かなり悔しかったりつらかった経験があると思うんですけど、そういうのを思い出して「もっと頑張ればよかったな」「頑張れたな」と思ったりします。次にうまくいくために、「もっと今頑張らなきゃな」と考える。そんな価値観というか、考え方でいます。真面目な感じになってしまった……!悠佑:活動、配信を始めてからずっと言っているんですけど、水の2リットルのペットボトルがあるじゃないですか。あの空っぽのペットボトルを「吸ってはいて~」とベコベコしていたら……めちゃくちゃうるさいんですけど、肺活量はめっちゃ上がります!カラオケに行ったときに、続けて歌えなかったところが続けられるようになりますよ! めっちゃうるさいので、お父さんとお母さんに怒られないように!-hotoke-:1回だけ、17時間勉強したことがあります! 1回だけですけど本当です!中学生のときに、受験勉強で追い込んだんですけど……「今日ヤバい!」「超勉強できる!」というゾーンに入ったことがあって、気づいたら17時間勉強していたんです。17時間は1回だけですけど、14時間とか12時間とか……そのころ(の勉強時間)は10時間を超えていたんです。めっちゃ努力家だったんです! 気づいたら、何もできなくなっちゃったんですけど……(笑)。こもり校長:これ(5人の名前ではない出目)は、ないこ先生からみなさんへの質問です!悠佑:僕はこの活動をする前から、ずっとバンド活動をしていたんです。それで夢が叶わず諦めていたところを、リーダー(ないこさん)が拾ってくれたんですけど……結局、歌っていたと思います。こもり校長:ほかのみなさんも、歌には触れていたと思いますか?初兎:何かしらでは触れていたんじゃないですかね。こもり校長:ラーメン屋になっている可能性は!?りうら:頭にタオルを巻いて、やっていた可能性もありますね(笑)。今回は、『イレギュラーなトークを、君と‐supported by リズダム』と題してお届けしました。番組中には、ベネッセコーポレーションとSEGA XDが共同開発したゲーム型英語学習アプリ「リズダム」といれいすとのスペシャルコラボについても紹介。コラボ期間中(5月ごろ)は、ログインボーナスとしていれいす6人のミニキャラが登場し、結成3周年を記念し作られた思い出の楽曲「僕らが描いた夢のその先に」でリズムゲームが楽しめるということです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/