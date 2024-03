INI髙塚大夢「“愛”を感じました」仲間、先輩、後輩との別れ…忘れられない高校の卒業式

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。3月19日(火)の放送では、高校時代の卒業式の思い出を語りました。髙塚:3月も半ばが過ぎました! もう卒業式は終わったっていう生徒(リスナー)がほとんどなんですかね……? どんな卒業式でしたか?僕は、高校の卒業式でいうと……送り出されるほうじゃなくて、送り出すほうでもいろんな思い出ありますね。先輩が卒業ライブでUruさんの「remember」という曲を歌ってくれたんです。サビの頭の歌詞が『さよならじゃない』なんだけど、「いなくなっちゃうけど、支えているよ」みたいなメッセージがあるのかな、って……それをその歌に込めて後輩の僕たちに届けてくれて、“愛”を感じましたね。高校の3年間は、部活にすごく勤しんでいたんです。卒業式では、その部活のメンバーや後輩に送り出されるのもすごく嬉しかったですね。例年よりも人数がちょっと少なかったんですけど、そのメンバーと一緒に写真撮ったのはやっぱりいい思い出ですね。揉めごとも本当にたくさんあったけど、結局はこの全員で一緒にいるのが一番良かったよね、という気持ちになりました。すごく記憶に残っていますね。この日の放送では、おすすめの『卒業ソング』を、選んだ理由とともに3曲紹介しました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/