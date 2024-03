「自転車同士」が走行可能な歩道ですれ違う場合…相手を右側に見てすれ違うようにする!?

こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)がパーソナリティをつとめる“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎週月曜日は、クイズで交通安全を学ぶ「ANZEN LOCKS!」をオンエア。安藤全一(アンドウ・ゼンイチ)通称“アンゼン先生”が出題する「交通安全にまつわるクイズ」に生徒(番組リスナー)が解答!今回は2択クイズ「自転車同士が走行可能な歩道ですれ違う場合、相手をどちら側に見てすれ違うようにする?」。果たして結果は……?① 右② 左自転車で走行可能な歩道でほかの自転車と行き違うときは、速度を落としながら安全な間隔を保ち、歩行者に十分注意し、 相手を右に見てすれ違うようにしましょう。●歩道に「自転車通行可」の道路標識や、道路標示がある場合。●歩道に「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある場合。●運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な人の場合。●歩道を通行することが「やむを得ない」と認められる場合。※「やむを得ない」とは道路工事や、連続して駐車している車両などのために、車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合。自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いといった理由で、追越しをしようとする自動車などとの接触事故の危険があると認められる場合など。参考:警察庁:交通の方法に関する教則https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/kyousoku/index.htm原則、歩道は歩行者優先です!自転車で歩道を走行する場合は、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は、一時停止しなければなりません。自転車で歩道を通行する場合、歩行者に配慮し、安全運転を心がけましょう。監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/