2022年にNHK総合で放送された番組「インタビューここから 音楽家・小室哲哉」をもとにした書籍「WOW と Yeah 小室哲哉 ~起こせよ、ムーヴメント~」が5月15日に発売される。

「インタビューここから 音楽家・小室哲哉」は、廣瀬智美アナウンサーが聴き手を務めた番組。「WOW と Yeah 小室哲哉 ~起こせよ、ムーヴメント~」の制作に際しては10時間を超える追加インタビューが実施され、インタビューここから」のチーフプロデューサー・神原一光が著者として1冊にまとめ上げた。本書では90年代に小室が手がけたミリオンヒット曲を軸に、“ヒットの秘策”が深掘りされる。

「なぜWOWとYeahを繰り返すのか?」など興味深いコンテンツが並ぶ本書について、小室は「大変な熱量を持って、もっと深く、もっと広く、心の底から興味、関心を持ってインタビューをさらに10時間超敢行してもらったものがこの『WOW と Yeah』です。自分にとっても何処かで封印していた想いや、記憶の端々が蘇ってきました。何を大切にしてきたか、誰に届けようとしてきたか、そんな事も見えてきました」とコメントしている。

なお5月18、19日に行われるTM NETWORKのライブツアー「TM NETWORK 40th FANKS intelligence Days ~YONMARU~」神奈川・Kアリーナ横浜公演の会場およびHMV&BOOKSで本書を購入した人には「TK 特製しおり」、初回配本を購入した人には10時間の追加インタビュー音源の中から制作された「小室哲哉名言集」がプレゼントされる。

小室哲哉 コメント

きっかけはNHK、祝日の朝放送された「インタビューここから」でした。

楽しんでもらえただろうかと不安でしたが、真摯に誠意を持って、視聴者の方々へ届くよう導いてくれた全スタッフのおかげで、今までとは異なる反響を頂けたことを覚えています。

その後まもなく、本にしましょう、と。

僕の音楽家としての、音楽プロデューサーとしての体験や知恵、独特の理論や実績などを文献にと。

大変な熱量を持って、もっと深く、もっと広く、心の底から興味、関心を持ってインタビューをさらに10時間超敢行してもらったものがこの「WOW と Yeah」です。

自分にとっても何処かで封印していた想いや、記憶の端々が蘇ってきました。

何を大切にしてきたか、誰に届けようとしてきたか、そんな事も見えてきました。嬉しいです。

「WOW と Yeah 小室哲哉 ~起こせよ、ムーヴメント~」主な内容

・すべては「岡田有希子への楽曲提供」から始まった

・「My Revolution」で掴んだヒント

・シンセサイザーはギターサウンドに勝てないのか? ミリオンの「壁」に悩んだ日々

・イギリスで見つけた「ダンスミュージック」という光明

・なぜWOWとYeahを繰り返すのか?

・「WOW WAR TONIGHT」は吉野家で生まれた

・YU‐KI、KEIKO 「地方の原石」を発掘できた理由

・「SWEET 19 BLUES」誕生秘話

・TM NETWORK、宇都宮隆、木根尚登への特別な想い

「WOW と Yeah 小室哲哉 ~起こせよ、ムーヴメント~」主な掲載曲

・My Revolution

・GET WILD

・survival dAnce~no no cry more~

・BOY MEETS GIRL

・CRAZY GONNA CRAZY

・Masquerade

・OVERNIGHT SENSATION ~時代はあなたに委ねてる~

・恋しさとせつなさと心強さと

・WOW WAR TONIGHT ~時には起こせよムーヴメント~

・GOING GOING HOME

・I BELIEVE

・I'm proud/Hate tell a lie

・DEPARTURES

・Can't Stop Fallin'in Love

・FACE

・Chase the Chance

・Don't wanna cry

・You're my sunshine

・a walk in the park

・CAN YOU CELEBRATE?

・YOU ARE THE ONE