5月に東京と大阪の2会場で行われる都市型音楽フェス「METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2024」（METROCK2024）の出演アーティスト第5弾が発表された。

5月11日と12日に大阪・海とのふれあい広場、18日と19日に東京・若洲公園で開催される「METROCK」。今回は大阪公演の初日に[Alexandros]、打首獄門同好会、リュックと添い寝ごはん、2日目にCreepy Nuts、SHISHAMO、NEE、東京公演の初日に新しい学校のリーダーズ、[Alexandros]、打首獄門同好会、betcover!!、マルシィ、2日目にINI、カネヨリマサル、sumikaが追加された。テレ朝チケットとチケットぴあでは3月26日23:59まで各日1日券の第5弾先行予約を受け付けている。

OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2024

2024年5月11日（土）大阪府 海とのふれあい広場

OPEN 9:00 / START 11:00

＜出演者＞

アイナ・ジ・エンド / 4s4ki / [Alexandros] / Wez Atlas / 打首獄門同好会 / EYRIE / 神はサイコロを振らない / GLIM SPANKY / Kroi / SIRUP / SUPER BEAVER / Tele / トンボコープ / PEOPLE 1 / 平井 大 / プッシュプルポット / フレデリック / bokula. / 由薫 / ラッキーセベン / ザ・リーサルウェポンズ / 離婚伝説 / リュックと添い寝ごはん / WurtS / and more



2024年5月12日（日）大阪府 海とのふれあい広場

OPEN 9:00 / START 11:00

＜出演者＞

THE ORAL CIGARETTES / かずき山盛り / キュウソネコカミ / 9mm Parabellum Bullet / Creepy Nuts / ケプラ / Saucy Dog / Chevon / SHISHAMO / shallm / -真天地開闢集団-ジグザグ / Chilli Beans. / This is LAST / TOMOO / NEE / NIKO NIKO TAN TAN / ねぐせ。 / Novelbright / HYDE / 04 Limited Sazabys / Paledusk / moon drop / ヤユヨ / レトロリロン / れん / and more

TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2024

2024年5月18日（土）東京都 若洲公園

OPEN 9:30 / START 11:30

＜出演者＞

新しい学校のリーダーズ / [Alexandros] / East Of Eden / UVERworld / 打首獄門同好会 / GLIM SPANKY / Kroi / Saucy Dog / -真天地開闢集団-ジグザグ / ねぐせ。 / PEOPLE 1 / Billyrrom / 04 Limited Sazabys / betcover!! / マルシィ / 吉澤嘉代子 / Laura day romance / WurtS / and more



2024年5月19日（日）東京都 若洲公園

OPEN 9:30 / START 11:30

＜出演者＞

INI / imase / THE ORAL CIGARETTES / カネヨリマサル / 神はサイコロを振らない / 9mm Parabellum Bullet / Conton Candy / SUPER BEAVER / sumika / Novelbright / Novel Core / HYDE / 羊文学 / フレデリック / 松下洸平 / マハラージャン / ヤングスキニー / Lucky Kilimanjaro / 緑黄色社会 / and more