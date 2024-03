福山雅治、Number_i、セカオワ、緑黄色社会…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（3月16日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。3月16日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(3月16日(土)付)を発表しました。初登場! 今回の放送では、シンガーソングライターの吉澤嘉代子さんがゲストに登場! 同曲も収録されている3月20日(水・祝)リリースのニューEP『六花』の話も伺いました。ランキング圏外から再登場! 5月24日(金)からは、東京ドームシティ・Gallery AaMoにて、INIの結成3周年にちなんだ初の展覧会「INI EXHIBITION」が開催されます。先週と変わらず第8位。4月27日(土)、28日(日)の静岡エコパアリーナ・2Daysから、全国アリーナツアー「FUKUYAMA MASAHARU WE'RE BROS. TOUR 2024」がスタートします。先週の1位から6ランクダウン↓ 6月18日(火)からは、東京都・有明アリーナで単独コンサート「Number_i LIVE 2024」が開催されます。初登場! 同曲は、3月13日(水)にリリースされたニューアルバム『Nautilus』に収録されています。先週の9位から4ランクアップ↑ 8月17日(土)、18日(日)に開催される「SUMMER SONIC 2024」で、SUPER BEAVERは17日(東京都)、18日(大阪府)での出演が決定しています。今から20年前にリリースされた同曲が、ランキング圏外から再登場! 3月9日(土)には、藤巻亮太さんが日比谷公園大音楽堂(日比谷野音)でワンマンライブ「THANK YOU LIVE 2024」をおこない、同曲を歌唱しました。先週の2位から1ランクダウン↓ YouTubeで公開されている同曲のミュージックビデオでは、染谷将太さんが主演を務め、Vaundyさん本人が監督をつとめています。先週の3位から1ランクアップ↑ YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開された同曲のパフォーマンス動画は、公開から4日間で1,000万再生を突破! これは「THE FIRST TAKE」史上最速記録だそうです。そして、今週の第1位は……?ランキング圏外から再登場! 現在放送中のテレビアニメ「ダンジョン飯」のエンディング主題歌。また3月23日(土)には、千葉県・幕張メッセ国際展示場9・10・11ホールで開催される「Vポイント presents ツタロックフェス2024」に出演します。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/