16日と17日に明治安田J3リーグ第4節が各地で行われた。

開幕から3連勝中のFC今治は、アウェイでY.S.C.C.横浜と対戦。15分に左サイドをドリブルで突破したMF横山夢樹のゴールで今治が先制すると、試合はそのまま終盤へ。今治は後半、アディショナルタイムにセットプレーから獲得したPKをFWマルクス・ヴィニシウスが決め、試合は0-2で終了した。今治は開幕4連勝を飾っている。

こちらも開幕3連勝と勢いに乗るFC大阪は、ホームにFC岐阜を迎えた。互いにチャンスを創出しゴールに迫るも、両チームのGKが好プレーを披露。結局最後までゴールは生まれず、試合はスコアレスドローで幕を閉じた。

前節終了時点で3位のSC相模原は、ホームにFC琉球を迎えての一戦。リーグ戦で未だ無敗を維持する両者の一戦は、こちらも最後まで得点は見られず0-0で決着した。

今節3位に浮上したのは、4位につけていたアスルクラロ沼津。ホームでのギラヴァンツ北九州との一戦は、前半をスコアレスで折り返す展開となる。後半も一進一退の攻防でスコアが動かない時間が続いたが、87分に沼津のFW津久井匠海が均衡を破る先制ゴールをゲット。これが決勝点となり、1-0で沼津が今シーズン3勝目を手にしている。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第4節

▼3月16日(土)

FC大阪 0-0 FC岐阜

大宮アルディージャ 2-0 奈良クラブ

Y.S.C.C.横浜 0-2 FC今治

アスルクラロ沼津 1-0 ギラヴァンツ北九州

カマタマーレ讃岐 1-1 AC長野パルセイロ

テゲバジャーロ宮崎 0-2 ツエーゲン金沢

▼3月17日(日)

ヴァンラーレ八戸 2-0 カターレ富山

いわてグルージャ盛岡 1-3 ガイナーレ鳥取

福島ユナイテッドFC 1-0 松本山雅FC

SC相模原 0-0 FC琉球

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 今治(12/+6)

2位 FC大阪(10/+7)

3位 沼津(9/+7)

4位 大宮(9/+6)※1試合未消化

5位 相模原(8/+2)

6位 岐阜(7/+3)

7位 福島(6/-1)※1試合未消化

8位 琉球(5/+1)※1試合未消化

9位 松本(5/0)

10位 鳥取(4/-3)

11位 讃岐(3/-1)

12位 長野(3/-1)

13位 八戸(3/-2)※1試合未消化

14位 富山(3/-2)

15位 金沢(3/-7)

16位 岩手(2/-2)※1試合未消化

17位 奈良(2/-3)

18位 YS横浜(2/-4)

19位 北九州(1/-2)※1試合未消化

20位 宮崎(1/-4)

◆■第5節の対戦カード

▼3月20日(水・祝)

13:00 鳥取 vs 讃岐

13:00 今治 vs 岐阜

14:00 松本 vs 岩手

14:00 長野 vs 福島

14:00 富山 vs 金沢

14:00 奈良 vs 八戸

14:00 北九州 vs FC大阪

14:00 宮崎 vs 沼津

15:00 琉球 vs YS横浜

18:00 相模原 vs 大宮