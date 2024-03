2024明治安田J1リーグ第4節が16日と17日に行われた。

注目の一戦となったヴィッセル神戸vsサンフレッチェ広島は、スコアレスドロー決着。セレッソ大阪は敵地でサガン鳥栖を下して2連勝を収め、広島と勝ち点「8」で並んだ。

FC町田ゼルビアは北海道コンサドーレ札幌に2-1で勝ち切り、3連勝で勝ち点を「10」に伸ばして単独首位に浮上した。一方、札幌は3連敗で未勝利が続いている。

3連敗スタートとなった名古屋グランパスは、2勝1分の好発進を切った柏レイソルと激突。永井謙佑とハ・チャンレのゴールで完封勝利を収め、待望の今季初白星を挙げた。

FC東京もアビスパ福岡を下して今季初勝利。代表復帰の長友佑都が先制点を挙げると、好調を維持する荒木遼太郎、さらにバングーナガンデ佳史扶が追加点を獲得する。終盤に1点を返されたものの、3-1で勝利した。

鹿島アントラーズは、チャヴリッチと鈴木優磨が後半開始早々にゴールを挙げて、川崎フロンターレに逆転勝利。直近8年リーグ戦で勝ててなかった“天敵”から9シーズンぶりとなる勝利を挙げた。先制点を挙げたマルシーニョも退場して踏んだり蹴ったりの1日となった川崎Fは、リーグ戦3連敗。

AFCチャンピオンズリーグとの二足の草鞋を履き続ける横浜F・マリノスは、敵地で京都サンガF.C.と対戦。横浜FMは開始5分に先制すると、8分には相手が退場者を出して数的有利の展開となり、33分にはリードを広げる。前半終盤に京都の反撃を受けて追いつかれたものの、52分にアンデルソン・ロペスがこの試合2ゴール目を挙げて、横浜FMは勝ち越しに成功。64分に横浜FMも退場者を出したものの、逃げ切りに成功して開幕節以来の勝利を挙げた。

東京ヴェルディはアルビレックス新潟と対戦。8分に山田楓喜のフリーキックで先制したものの、その後に逆転を許してしまう。それでも試合終盤に翁長聖が試合を振り出しに戻し、2-2のドローで決着。J1で16年ぶりとなる勝利はまたしてもお預けとなったが、価値ある勝ち点「1」を獲得した。

ホームにジュビロ磐田を迎えたガンバ大阪は、4分に宇佐美貴史のゴールで幸先よく先制。57分にダワンが追加点を挙げた直後に1点を返されたものの、逃げ切りに成功して2-1で勝利した。

湘南ベルマーレvs浦和レッズは、壮絶な打ち合いとなった。浦和が11分に興梠慎三のゴールで先制すると、湘南は23分にルキアンが同点ゴールを挙げ、さらに鈴木章斗が2点を加えて逆転に成功する。浦和は55分に松尾佑介、64分に前田直輝がゴールネットを揺らして追いつく。74分にはルキアンも2ゴール目を挙げて湘南が再度勝ち越したが、81分にサムエル・グスタフソンのゴールで浦和が再び追いつき、シーソーゲームは4-4に終わった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第4節

▼3月16日(土)

アビスパ福岡 1-3 FC東京

北海道コンサドーレ札幌 1-2 FC町田ゼルビア

ヴィッセル神戸 0-0 サンフレッチェ広島

柏レイソル 0-2 名古屋グランパス

ガンバ大阪 2-1 ジュビロ磐田

サガン鳥栖 0-2 セレッソ大阪

東京ヴェルディ 2-2 アルビレックス新潟

▼3月17日(日)

京都サンガF.C. 2-3 横浜F・マリノス

鹿島アントラーズ 2-1 川崎フロンターレ

湘南ベルマーレ 4-4 浦和レッズ

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 町田(10/+3)

2位 広島(8/+6)

3位 C大阪(8/+3)

4位 鹿島(7/+3)

5位 神戸(7/+2)

5位 G大阪(7/+2)※1試合未消化

7位 新潟(7/+1)

8位 柏(7/0)

9位 横浜FM(6/+1)※1試合未消化

10位 FC東京(5/+1)

11位 湘南(5/0)

12位 浦和(5/-1)

13位 福岡(5/-1)

14位 京都(4/-1)

15位 川崎F(3/-2)

16位 磐田(3/-3)

17位 鳥栖(3/-3)

18位 名古屋(3/-3)

19位 東京V(2/-2)

20位 札幌(1/-6)

◆■第5節の対戦カード

▼3月29日(金)

19:00 東京V vs 京都

▼3月30日(土)

13:00 広島 vs G大阪

14:00 新潟 vs 柏

14:00 神戸 vs 札幌

15:00 鹿島 vs 磐田

15:00 浦和 vs 福岡

15:00 町田 vs 鳥栖

15:00 川崎F vs FC東京

16:00 名古屋 vs 横浜FM

16:00 C大阪 vs 湘南