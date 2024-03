2024明治安田J2リーグ第4節が16日と17日に行われた。

開幕から無敗のファジアーノ岡山は、敵地で藤枝MYFCと対戦。後半アディショナルタイム2分に田中雄大が試合の均衡を破り、岡山が3勝1分で首位を堅持した。内容では優勢だったものの破れた藤枝は、1分3敗と苦しいスタートとなっている。

昇格候補に挙げられるモンテディオ山形とヴァンフォーレ甲府が激突。甲府は60分にピーター・ウタカの得点で先制すると、この1点を守り切って今季3勝目を挙げた。山形は手痛い連敗となった。

ホームに大分トリニータを迎えた清水エスパルスは、26分に宮本航汰のゴールで先制。73分には山原怜音が鋭いミドルシュートを突き刺してリードを広げ、清水は2-0の完封勝利で今季3勝目を挙げた。

いわきFCはロアッソ熊本に6-0で勝利し、2連勝で今季2勝目を挙げた。いわきは前半2点リードで折り返すと、50分と70分にも追加点を獲得。71分に熊本が退場者を出して数的有利を得たいわきは、さらに終盤2点を加え、敵地で大勝を収めた。

3連敗スタートの徳島ヴォルティスは、敵地で水戸ホーリーホックと対戦。9分に渡大生が先制点を挙げたものの、54分に追いつかれる。すると後半アディショナルタイム6分に徳島が勝ち越し成功。中野桂太のフリーキックが、相手GKのパンチングミスによるオウンゴールを誘い、徳島が劇的な形で待望の今季初白星を飾った。

鹿児島ユナイテッドFCは、藤本憲明の2ゴールなど、4-2でジェフユナイテッド千葉との打ち合いを制して今季2勝目を挙げた。愛媛FCも敵地でザスパ群馬を破り、開幕節以来の勝利を飾った。

ベガルタ仙台はブラウブリッツ秋田とスコアレスドローで無敗を維持。V・ファーレン長崎は前半にマテウス・ジェズスが挙げた1点を守り切り、レノファ山口FCを破って2連勝となった。

今節の試合結果と順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■第4節

▼3月16日(土)

ブラウブリッツ秋田 0-0 ベガルタ仙台

モンテディオ山形 0-1 ヴァンフォーレ甲府

水戸ホーリーホック 1-2 徳島ヴォルティス

栃木SC 1-0 横浜FC

ザスパ群馬 0-1 愛媛FC

清水エスパルス 2-0 大分トリニータ

藤枝MYFC 0-1 ファジアーノ岡山

鹿児島ユナイテッドFC 4-2 ジェフユナイテッド千葉

▼3月17日(日)

ロアッソ熊本 0-6 いわきFC

レノファ山口FC 0-1 V・ファーレン長崎

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 岡山(10/+5)

2位 甲府(9/+5)

3位 清水(9/+2)

4位 仙台(8/+2)

5位 いわき(7/+7)

6位 長崎(7/+3)

7位 鹿児島(7/+1)

8位 千葉(6/+3)

9位 山形(6/0)

10位 愛媛(6/-1)

11位 栃木(6/-3)

12位 横浜FC(5/+1)

13位 大分(5/-1)

14位 山口(4/0)

15位 秋田(4/-2)

16位 熊本(4/-6)

17位 水戸(3/-2)

18位 徳島(3/-5)

19位 群馬(2/-3)

20位 藤枝(1/-6)

◆■第5節の対戦カード

▼3月20日(水・祝)

14:00 仙台 vs 熊本

14:00 秋田 vs 栃木

14:00 山形 vs 藤枝

14:00 千葉 vs 清水

14:00 横浜FC vs 群馬

14:00 甲府 vs いわき

14:00 岡山 vs 水戸

14:00 大分 vs 鹿児島

15:00 愛媛 vs 長崎

15:50 徳島 vs 山口