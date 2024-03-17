ヤングアニマルWebが3月で1周年を迎えた。これを記念して、「ベルセルク」「3月のライオン」といった作品の期間限定無料キャンペーンが実施されている。
キャンペーン第1弾は3月31日23時59分まで開催される。「ベルセルク」は1～12巻、14巻が無料。「黄金時代篇」の重要なエピソードを描いた13巻のみ会員限定での公開となる。会員登録は無料だ。「ナナとカオル」「藍より青し」は100話まで無料で、101話から最終話は会員になることで無料で読むことができる。
第2弾は3月22日12時から4月7日23時59分まで。「スピカ～羽海野チカ初期短篇集～」が完全無料公開される。さらに「3月のライオン」は1巻から5巻まで無料、6巻と7巻は会員限定無料で公開され、「3月のライオン昭和異聞灼熱の時代」は5巻まで完全無料、6巻以降は会員が無料で読める。なお「スピカ～羽海野チカ初期短篇集～」「3月のライオン昭和異聞灼熱の時代」は、3月22日0時に公開される。
ヤングアニマルWeb無料キャンペーン
第1弾
期間：2024年3月15日（金）12:00～31日（日）23:59
対象作品
・三浦建太郎「ベルセルク」
1～12巻、14巻は完全無料、13巻のみ会員限定で完全無料。
・甘詰留太「ナナとカオル」
1～100話まで完全無料、101話～最終話まで会員限定で完全無料。
・文月晃「藍より青し」
100話まで完全無料、101話～最終話まで会員限定で完全無料。
第2弾
期間：2024年3月22日（金）12:00～4月7日（日）23:59
対象作品
・羽海野チカ「3月のライオン」
1～5巻まで完全無料、6～7巻まで会員限定で完全無料。
・羽海野チカ「スピカ～羽海野チカ初期短篇集～」
全話完全無料。
・西川秀明 / 羽海野チカ「3月のライオン昭和異聞灼熱の時代」
5巻まで完全無料、6巻～最終巻まで会員限定で完全無料。
※「スピカ～羽海野チカ初期短篇集～」「3月のライオン昭和異聞灼熱の時代」は、3月22日（金）0時に公開。