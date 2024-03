Shiggy Jr.の新作「LIFE GOES ON -EP」が配信リリースされることが決定した。

2019年9月に解散するも、結成11周年をきっかけに“再集結”したShiggy Jr.。新作には「今が幸せであれ」「LIFE GOES ON」「ウラオモテ」の3曲とインストバージョンが収録される予定で、リリース日は追って発表される。

またShiggy Jr.は6月2日に東京・WWW Xでワンマンライブ「Shiggy Jr. 11th Anniversary ONE MAN LIVE “LIFE GOES ON”」を開催。イープラスでは本日3月16日22:00から3月31日までチケットの先行抽選予約を受け付ける。

Shiggy Jr.「LIFE GOES ON -EP」収録曲

01. 今が幸せであれ

02. LIFE GOES ON

03. ウラオモテ

04. 今が幸せであれ(Instrumental)

05. SLIFE GOES ON(Instrumental)

06. ウラオモテ(Instrumental)

「Shiggy Jr. 11th Anniversary ONE MAN LIVE “LIFE GOES ON”」

2024年6月2日(日)東京都 WWW X