THE STAR CLUBのメジャーデビュー40周年記念公演「HELLO NEW PUNKS NIGHT」が7月14日に東京・渋谷CLUB QUATTROで開催される。

本公演にはHIKAGE、TORUxxx、HIROSHI、MASAに加えて、EDDIE、NO-FUN-PIG、LOU、TATSUYA NAKAMURA、A-KILLER、NAKAZ、RYOと歴代のメンバーが集結。イープラスでは明日3月17日12:00から4月7日までチケットの先行予約を受け付ける。

THE STAR CLUB「HELLO NEW PUNKS NIGHT」

2024年7月14日(日)東京都 渋谷CLUB QUATTRO

<出演者>

THE STAR CLUB and OLD FRIENDS