Saucy Dog石原慎也 入浴は2時間「アニメを見たり歯磨きとかしちゃう」「早く済ませる人はどうやって入っているのか…？」

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。3月13日(水)の放送で、入浴時間が長くなる理由を語っていました。「Saucy LOCKS!」の恒例企画「普通of普通」では、ある事柄においてのリスナーの“普通”を募集し、投稿の多かったものを“一番一般的”なこととして発表しています。今回募集するのは、「お風呂の長さの普通」です。この募集テーマをリスナーに伝える際に話した自身のエピソードを紹介します。石原:普通の真ん中を決めていく授業『普通of普通』。(次回、)みなさんに教えてほしい“普通”は、“お風呂の長さの普通”です!俺、(入浴時間が)たぶん長いほうなんですよ。お風呂に浸かると2時間ぐらいかかっちゃうし、浸からなくても1時間ぐらいかかっちゃうんで。お風呂の中でアニメを見たり、歯磨きとかしちゃうんで……考えごともしてたりとか。なんかいろいろやってると、1時間ぐらいは普通に入ってるね。お風呂に浸かるときは、マジで2時間ぐらいなんです。浸かって、外出て、湯冷まししながらも冷水あびて……。そこで、さらに歯磨きしてアニメとか見てると、30分ぐらい経っちゃったりして。「ちょっと寒くなってきたな」って、もう1回お風呂入るじゃないですか(笑)。で、お風呂入って、アニメ見て、「暑くなってきたな」って思って、もう1回外出て冷水浴びて……ちょっと湯冷まししてね。その冷ます時間が必要だから、またちょっと時間かかっちゃったりして……ってやってるとね、ほんと2時間ぐらいかかっちゃうんですよね。でも、お風呂に入っている時間ってすごい無駄だと思うの。だから俺は、お風呂に入るのすごく嫌いだし……。この時間って、もっと有意義に使えるかもしれないじゃない。だから、お風呂の長さの普通と、早く済ませる人はどうやって入っているのか、とかも教えてほしいかも!生徒(リスナー)のみなさん、是非「Saucy LOCKS! 掲示板」に「#普通of普通」とつけてメッセージ書き込んでください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/