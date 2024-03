8月30日から9月1日にかけて埼玉・さいたまスーパーアリーナでアニソンライブイベント「Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-」が開催される。

19回目となる今年の「アニサマ」。開催発表と合わせて、出演者第1弾も明らかになった。「アニサマ」初出演の宮田俊哉(Kis-My-Ft2)、昨年の「アニサマ2023」で大トリを飾ったオーイシマサヨシ、「アニサマ」ではおなじみのi☆Ris、GRANRODEO、TRUE、TrySail、花澤香菜、早見沙織、ReoNaら35組がラインナップされた。

またイベントのテーマソング「Stargazer」の作詞を織田あすか(Elements Garden)、作曲・編曲を藤田淳平(Elements Garden)、菊田大介(Elements Garden)が担当。ASCA、伊東健人、大橋彩香、梶原岳人、島﨑信長、武内駿輔(フラガリアメモリーズ)、楠木ともり、She is Legend、芹澤優、Who-ya(Who-ya Extended)、羊宮妃那(MyGO!!!!!)が歌唱する。

3月27日に発売される「アニサマ2023」のBlu-rayには、「アニサマ2024」のチケット最速先行抽選予約券が封入されており、3月27日12:00から4月14日23:59までチケットの最速予約を受け付ける。

宮田俊哉(Kis-My-Ft2)コメント

アニメ、アニソンが大好きでアニサマにはファンという立場で客席からいつも見ていました。

以前はニコニコでの実況や、ワニのぬいぐるみというバラエティ枠での関わりはありましたが、こうして宮田俊哉としてステージに立てるという事を本当に嬉しく思っています。

全力で盛り上げられるように頑張りますので、一緒に楽しみましょう!

Animelo Summer Live 2024 -Stargazer-

2024年8月30日(金)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

OPEN 14:00 / START 16:00

<出演者>

i☆Ris / Ave Mujica / ASCA / 伊東健人 / オーイシマサヨシ / 大橋彩香 / きただにひろし / 楠木ともり / She is Legend / Who-ya Extended / Machico / 宮田俊哉(Kis-My-Ft2)/ and more



2024年8月31日(土)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

OPEN 14:00 / START 16:00

<出演者>

伊藤美来 / 内田真礼 / 小倉唯 / GRANRODEO / 鈴木このみ / 芹澤優 feat. MOTSU / 土岐隼一 / TrySail / 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ / 早見沙織 / フラガリアメモリーズ / MyGO!!!!! / and more



2024年9月1日(日)埼玉県 さいたまスーパーアリーナ

OPEN 14:00 / START 16:00

<出演者>

アイドルマスター シャイニーカラーズ / 亜咲花 / ZAQ / 鈴木愛奈 / 茅原実里 / 東山奈央 / TRUE / 南條愛乃 / 花澤香菜 / ブレイバーン(CV:鈴村健一) / ReoNa / and more