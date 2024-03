ヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)準々決勝以降の組み合わせ抽選会が現地時間15日に行われた。

本間至恩が所属するクラブ・ブルッヘ(ベルギー)は、香川真司(現:セレッソ大阪)の古巣であるPAOKテッサロニキ(ギリシャ)と対戦することが決定。

ラウンド16でアヤックス(オランダ)を下し、プレミアリーグで現在4位につけるアストン・ヴィラ(イングランド)は、リーグ・アンのリール(フランス)との対戦が決まった。

準々決勝以降の組み合わせは以下の通り。※表記は日本時間

◆◼︎準々決勝

(1stレグは4月12日、2ndレグは4月19日に開催予定)

1. アストン・ヴィラ(イングランド) vs リール(フランス)

2. オリンピアコス(ギリシャ) vs フェネルバフチェ(トルコ)

3. ヴィクトリア・プルゼニ(チェコ) vs フィオレンティーナ(イタリア)

4. クラブ・ブルッヘ(ベルギー) vs PAOKテッサロニキ(ギリシャ)

◆◼︎準決勝

(1stレグは5月3日、2ndレグは5月10日に開催予定)

5. 1の勝者(アストン・ヴィラ vs リール) vs 2の勝者(オリンピアコス vs フェネルバフチェ)

6. 3の勝者(ヴィクトリア・プルゼニ vs フィオレンティーナ) vs 4の勝者(クラブ・ブルッヘ vs PAOKテッサロニキ)

◆◼︎決勝

(5月30日に『OPAPアレーナ』(アテネ/ギリシャ)にて開催予定)

5の勝者 vs 6の勝者