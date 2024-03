ヨーロッパリーグ(EL)準々決勝以降の組み合わせ抽選会が現地時間15日、スイス・ニヨンの欧州サッカー連盟(UEFA)本部で行われた。

日本代表MF遠藤航が所属し、ユルゲン・クロップ監督体制“ラストイヤー”での欧州主要タイトル獲得を目指すリヴァプール(イングランド)は、準々決勝でアタランタ(イタリア)と対戦。シャビ・アロンソ監督の下で今シーズン未だ無敗を維持しているレヴァークーゼンは、昨シーズンのヨーロッパカンファレンスリーグ(ECL)で優勝し、2年連続の“欧州制覇”を目指すウェストハム(イングランド)との顔わせとなった。

また、ラウンド16(決勝トーナメント1回戦)で日本代表FW三笘薫が所属するブライトンを2戦合計4-1で破ったローマ(イタリア)は、ミラン(イタリア)との“イタリア勢”対決が決定。U-23日本代表GK小久保玲央ブライアンが所属するベンフィカ(ポルトガル)は、マルセイユ(フランス)と激突する。

準々決勝以降の組み合わせは以下の通り。※表記は日本時間

◆◼︎準々決勝

(1stレグは4月12日、2ndレグは4月19日に開催予定)

①ミラン(イタリア) vs ローマ(イタリア)

②リヴァプール(イングランド) vs アタランタ(イタリア)

③レヴァークーゼン(ドイツ) vs ウェストハム(イングランド)

④ベンフィカ(ポルトガル) vs マルセイユ(フランス)

◆◼︎準決勝

(1stレグは5月3日、2ndレグは5月10日に開催予定)

⑤ ④の勝者(ベンフィカorマルセイユ) vs ②の勝者(リヴァプールorアタランタ)

⑥ ①の勝者(ミランorローマ) vs ③の勝者(レヴァークーゼンorウェストハム)

◆◼︎決勝

(5月23日に『ダブリン・アリーナ』(ダブリン/アイルランド)にて開催予定)

⑤の勝者 vs ⑥の勝者