TVアニメ「Opus.COLORs」を舞台化した「パーセプションステージ『Opus.COLORs』」のキービジュアルやキャストが発表された。

2023年に放送された「Opus.COLORs」は、TVアニメ「スタミュ」の制作陣が手がけるオリジナルアニメ。作品を描く“アーティスト”と、それをプロデュースする“グレーダー”の2人1組で作り上げる没入型デジタル絵画「パーセプションアート」に青春をかける少年たちが描かれた。

舞台は5月10日から19日まで東京・品川プリンスホテルのクラブeXで上演。月見里和哉役は岸本勇太、多岐瀬響役は磯野亨、都築純役は結城伽寿也、難波道臣役は柊木智貴、灰島伊織役は松田昇大、由羅拓海役は新納直、斑鳩杏寿役は北乃颯希、榊知陽役は松井健太、御来屋楓役は瀬川拓人、桐乃江麻秀役は川隅美慎、織堂優一役は添田陵輔、登世康平役は大見拓土、由羅大樹役は上仁樹が務める。また“Performer”として仲田祥司がキャストに名を連ねた。

本日3月15日よりイープラスでは、チケットのオフィシャル最速先行を実施中。また3月23日に東京・東京ビッグサイトで行われる「AnimeJapan 2024」内の「新ミュージカル『スタミュ』＋パーセプションステージ『Opus.COLORs』スペシャルステージ」には、岸本と結城が登壇する。

「パーセプションステージ『Opus.COLORs』」

日程：2024年5月10日（金）～19日（日）

劇場：品川プリンスホテル クラブeX

スタッフ

企画・原案：ひなた凛

脚本：ハラダサヤカ

演出：吉谷晃太朗

振付：ヒットン

制作：FAB

主催：舞台 Opus.COLORs 製作委員会

キャスト

月見里和哉：岸本勇太

多岐瀬響：磯野亨

都築純：結城伽寿也

難波道臣：柊木智貴

灰島伊織：松田昇大

由羅拓海：新納直

斑鳩杏寿：北乃颯希

榊知陽：松井健太

御来屋楓：瀬川拓人

桐乃江麻秀：川隅美慎

織堂優一：添田陵輔

登世康平：大見拓土

由羅大樹：上仁樹

Performer：仲田祥司

(c)ひなた凛／Opus.COLORs 製作委員会 (c)舞台 Opus.COLORs 製作委員会