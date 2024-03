チャンピオンズリーグ(CL)準々決勝以降の組み合わせ抽選会が現地時間15日、スイス・ニヨンの欧州サッカー連盟(UEFA)本部で行われた。

ラウンド16までとは異なり、今回の抽選は同じ協会(国)に所属するクラブ同士の対戦や、グループステージで戦ったクラブ間の再戦も可能となるオープンドロー方式が採用。準々決勝4試合の対戦カード、及び日本時間6月2日に『ウェンブリー・スタジアム』で行われる決勝戦までの道のりが明らかになった。

大会連覇を目指すマンチェスター・シティ(イングランド)は、歴代最多を更新する15度目のビッグイヤー戴冠を狙うレアル・マドリード(スペイン)と対戦。また、日本代表DF冨安健洋が所属するアーセナル(イングランド)はバイエルン(ドイツ)と、アトレティコ・マドリード(スペイン)はドルトムント(ドイツ)と激突。パリ・サンジェルマン(フランス)とバルセロナ(スペイン)の対戦も決定した。

組み合わせ抽選会の結果は以下の通り。※日程は日本時間表記

◆◼︎準々決勝

(1stレグは4月10日・11日、2ndレグは4月17日・18日に開催予定)

①アーセナル(イングランド) vs バイエルン(ドイツ)

②アトレティコ・マドリード(スペイン) vs ドルトムント(ドイツ)

③レアル・マドリード(スペイン) vs マンチェスター・シティ(イングランド)

④パリ・サンジェルマン(フランス) vs バルセロナ(スペイン)

◆◼︎準決勝

(1stレグは5月1日・2日、2ndレグは5月8日・9日に開催予定)

⑤ ②の勝者(アトレティコ・マドリードorドルトムント) vs ④の勝者(パリ・サンジェルマンorバルセロナ)

⑥ ①の勝者(アーセナルorバイエルン) vs ③の勝者(レアル・マドリードorマンチェスター・シティ)

◆◼︎決勝

(6月2日に『ウェンブリー・スタジアム』(イングランド/ロンドン)にて開催予定)

⑤の勝者 vs ⑥の勝者