日本テレビによる新ライブイベント「NEXT VIRAL ARTIST」が5月から7月にかけて全国8都市で開催される。

「NEXT VIRAL ARTIST」は次世代のアーティストが対バン形式で全国を回るイベント。出演アーティストにはLIL LEAGUE、KID PHENOMENON、THE JET BOY BANGERZ、WOLF HOWL HARMONY、SUPER★DRAGON、ONE N' ONLY、龍宮城、OWV、OCTPATH、DXTEEN、MAZZEL、WATWING、xikersの13組がラインナップされた。出演アーティストは会場によって異なる。

各グループのオフィシャルファンクラブでは、チケットの先行予約を3月21日より受け付ける。

NEXT VIRAL ARTIST

2024年5月11日(土)千葉県 森のホール21

<出演者>

LIL LEAGUE / ONE N' ONLY



2024年5月17日(金)愛知県 名古屋国際会議場センチュリーホール

<出演者>

OWV / WOLF HOWL HARMONY / xikers



2024年5月25日(土)福岡県 福岡サンパレス

<出演者>

LIL LEAGUE / 龍宮城



2024年5月27日(月)大阪府 オリックス劇場

<出演者>

LIL LEAGUE / 龍宮城



2024年5月28日(火)大阪府 オリックス劇場

<出演者>

OCTPATH / WOLF HOWL HARMONY



2024年6月9日(日)和歌山県 和歌山県民文化会館

<出演者>

KID PHENOMENON / SUPER★DRAGON / WOLF HOWL HARMONY



2024年6月29日(土)群馬県 ベイシア文化ホール

<出演者>

KID PHENOMENON / THE JET BOY BANGERZ / WATWING



2024年7月6日(土)新潟県 新潟県民会館

<出演者>

DXTEEN / SUPER★DRAGON / THE JET BOY BANGERZ



2024年7月21日(日)岡山県 倉敷市民会館

<出演者>

LIL LEAGUE / MAZZEL