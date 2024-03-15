7月26日から28日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '24」の出演アーティスト第3弾が発表された。
今回の発表では7月26日にシザ、オマー・アポロ、チップ・ウィッカム、Friko、Ghost-Note、ジャックス・ジョーンズ、27日にベス・ギボンズ、Glass Beams、ノーネーム、28日にCelebration of The Meters、オリバー・ツリー計11組を追加。このうちシザは初日のヘッドライナーを担当することもアナウンスされた。
Celebration of The MetersはThe Metersのオリジナルベーシスト、ジョージ・ポーター・ジュニアを中心にDumpstaphunkのメンバーをフィーチャーしたセッションで、アイヴァン・ネヴィル（Key）、トニー・ホール（G）、イアン・ネヴィル（G）、デベン・トラスクレア（Dr）が参加する。
FUJI ROCK FESTIVAL '24
2024年7月26日（金）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
シザ / ペギー・グー / フローティング・ポインツ / オマー・アポロ / レミ・ウルフ / 上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder / チップ・ウィッカム / 電気グルーヴ / エリカ・デ・カシエール / Friko / Ghost-Note / ジャックス・ジョーンズ / マカロニえんぴつ / Notd / 大貫妙子 / THE SPELLBOUND / テディ・スウィムズ / イエロー・デイズ / and more
2024年7月27日（土）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
Kraftwerk / ベス・ギボンズ / ガール・イン・レッド / KID FRESINO / MAN WITH A MISSION / サンファ / ユセフ・デイズ / アンジー・マクマホン / THE BAWDIES / Billyrrom / クリストーン・“キングフィッシュ”・イングラム / アイドレス / Glass Beams / Hedigan's / Hiroko Yamamura / The Last Dinner Party / ノーネーム / 折坂悠太（band） / スガシカオ / 10-FEET / 東京スカパラダイスオーケストラ / and more
2024年7月28日（日）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
Noel Gallagher's High Flying Birds / Turnstile / The Allman Betts Band / キム・ゴードン / Ride / betcover!! / Celebration of The Meters / クリープハイプ / Fontaines D.C. / HEY-SMITH / キタニタツヤ / No Party For Cao Dong / オリバー・ツリー / ルーファス・ウェインライト / toe / Yin Yin / and more