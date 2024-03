宇多田ヒカルが2000年に発表した楽曲「Wait & See ~リスク~」のミュージックビデオの4Kアップグレード版がYouTubeで公開された。

キャリア初ベストアルバムリリースを記念して歴代MVが4Kに

これは4月10日に宇多田のキャリア初となるベストアルバム「SCIENCE FICTION」がリリースされることにちなんだカウントダウンキャンペーンの一環で公開されたもの。デビュー初期の楽曲「Automatic」「First Love」から、2016年に発表された「桜流し」のMVを4K画質にアップコンバートした全22作品が、宇多田のYouTube公式チャンネルにて連日プレミア公開されている。昨日3月14日に「Wait & See ~リスク~」MVの4K版が公開され、すでに多くのコメントが書き込まれている。本日3月15日21:00には「Movin' on without you」、明日以降に「Prisoner Of Love」「Addicted To You」「For You」「Can You Keep A Secret?」「Automatic」などが公開される。なお音源はベストアルバム収録のものとは異なり、すべてオリジナル版となっている。

4K画質へのアップコンバートを実現した映像クリエイターの言葉

アップコンバートを手がけたのは映像クリエイター・竹石渉。竹石は自身のX(Twitter)アカウントで過去のMVを4K画質にする作業を約3カ月で行ったとのことで、その内容を「未知の作業」と振り返っている。作業の課題は既存AIによる4K変換ソフトでは「まだまだクリエイティブとして容認できないこと」だったと述べつつ、AIや多数のクリエイターの力を借りて独自の方法を見つけ出したという。そして「20数年前の作品たちをこの手で他のクリエイター達の作品をリスペクトしながら高画質で甦っていくのは感動を覚えました。是非これからアップされる僕の作品も含め楽しんでいただけると嬉しいな」とコメントした。



また楽曲に関するMV、ジャケット写真、インタビュー素材などで構成されたデジタルZINEの公開が決定。ZINEは宇多田の公式Instagram、X(Twitter)、TikTokで順次公開される。さらにリリースカウントダウンに合わせ、SNSでユーザーが書き込んで楽しむことのできるデジタルポップの配布がスタート。キャンペーン詳細はオフィシャルサイトなどで確認を。

宇多田ヒカル 歴代MV一覧(1/2)

宇多田ヒカル 歴代MV一覧(2/2)

宇多田ヒカル「SCIENCE FICTION」収録曲

DISC 1

01. Addicted To You(Re-Recording)

02. First Love(2022 Mix)

03. 花束を君に

04. One Last Kiss

05. SAKURA ドロップス(2024 Mix)

06. あなた

07. Can You Keep A Secret(2024 Mix)

08. 道

09. Prisoner Of Love(2024 Mix)

10. 光(Re-Recording)

11. Flavor Of Life -Ballad Version-(2024 Mix)

12. Goodbye Happiness(2024 Mix)

DISC 2

01. traveling(Re-Recording)

02. Beautiful World(2024 Mix)

03. Automatic(2024 Mix)

04. 君に夢中

05. 何色でもない花

06. 初恋

07. Time

08. Letters(2024 Mix)

09. BAD モード

10. COLORS(2024 Mix)

11. 二時間だけのバカンス featuring 椎名林檎

12. Gold ~また逢う日まで~

13. Electricity

14. Somewhere Near Marseilles -マルセイユ辺り-(Sci-Fi Edit)※Bonus Track