福山雅治「名プロデューサーは名ファンでもある」大泉洋「ふわり」の歌詞に言及

大泉:私のアルバムが出るんですよ。『YO OIZUMI ALL TIME BEST』の宣伝を重点的におこなっております。福山:ベストアルバム『YO OIZUMI ALL TIME BEST』は3月20日(水・祝)にリリースです。いいタイミングですねえ、2週続けて出演からのリリースですから。先行配信している「ふわり」を手掛けたのは(GLAYの)TAKUROさんですよね。大泉:そうです。福山:武道館で聴きましたよ。武道館の話も言いたいことがいっぱいあって。大泉:私もあります(笑)。福山:まず1曲流しましょうか。アルバムのプロモーションとしてはどれを推しているんですか?大泉:「あの空に立つ塔のように」をお願いします。福山:玉置浩二さん作曲、作詞は大泉洋さんの曲です。番組では楽曲のオンエア後、リスナーから寄せられたメッセージを紹介。三重県三重郡にお住まいの、ラジオネーム・雑草さんからの質問に大泉さんが答えました。「大泉さんの曲でNHK紅白歌合戦でも披露されていた『あの空に立つ塔のように』で知りたいことがあります。以前福山さんが、自分の中にないものは歌詞として生まれてこないとおっしゃっていました。だとすると、この曲に登場する『あの日君に聞かせたあの夢を いつか叶えるその日がくるまで』という歌詞は、大泉さんが果たせていない何かの表れなのでしょうか?」福山:自分の中にないものは歌詞として生まれてこないということについては、どう思います?大泉:それはまったくその通りだと思います。かと言って、歌詞に出てくるものが全部自分のものでもないじゃないですか。福山:そうですね。大泉:叶えられなかった夢があるわけではないですが、自分の夢が全部叶っているわけでもないです。福山:大泉さんは「これが俺の夢だ」というものを持って上京してきたんですか。大泉:全然違います。私は上京していなくて、北海道の仕事をそのままに、役者の仕事をやる感じでしたから。福山:就職はしていない?大泉:していないです。これから真剣に仕事のことを考えるよりも先に、大学2年のときにテレビに出始めちゃったんですよ。福山:一番悶々としていた時代は大学に入る前ですか。大泉:高校時代じゃないですかね。福山:大学へは進学しようと。大泉:そうですね。2年浪人しました。福山:その時期は「人生どうなるのかな」と思っていました?大泉:人生どうなるのかなって思ったのは「水曜どうでしょう」(北海道テレビ)が終わったときですかね。 そのときは「俺、これから先食っていけるの?」というのが一番怖かったです。福山:大海原で急に船が止まった! と思ったと。大泉:思いのほか早く、この船が止まったぞと思いましたね。6年でレギュラーが終わるんですよ。人気絶頂になって自分でも手ごたえがあって、でも終わることになって北海道で食っていけるのかって不安が一番あったのがそのときです。福山:20代後半ですね。大泉:自分がどう生きていこうか真剣に考えるのって、だいたい30歳ぐらいじゃないですか。20代ってお金がなくてもいいし、楽しいだけでどこまででも行けるんですよね。いや、その話はいいんですよ。僕のアルバムの話は(笑)?福山:(笑)。福山:すみませんね、武道館ライブにラジオで潜入させていただきまして。大泉:今(番組内で)流れているのって、私の武道館ライブの音源ですよね(笑)? どのライブもそうですけど、録音録画を見つけた場合は退場してもらうって書かれていますよね? それがなぜこんなにクリアに録音されていて、ラジオでかかっているのか(笑)。福山:だって、洋ちゃんが僕の話をしてくれるっていうから(笑)。大泉:たしかに(笑)。「日曜日の初耳学」(MBS)で私がゲストに出たとき、ご丁寧にそのあともメールをくれまして、「今回の洋ちゃんの話でただのスターじゃない、スターの奥行が出たね」と話をしてくれて。福山:光を浴びれば影が出ますよね。そういう陰影、陰の部分をトークの序盤に入れてくれたことで、スターの輝きがより強く表現されました(笑)。大泉:申し訳ないけど、私はそういうことを1つも考えていないから(笑)。私のコメントを評価するメールをいただいて、「今やっているリサイタルでも福山さんの話をさせてもらっていますし、どの会場でもバカ受けしています」という話をしたら、福山さんが「武道館でも楽しみにしています」と(笑)。それで福山さんの話をするって流れはたしかにありましたね。福山:(笑)。そのときの空気によって話す・話さないは決めましょうよってお伝えしましたよね。大泉:無理しないでよって言ってくれましたけど、それで「じゃあ(録音を)まわそう」となんでなるの(笑)?福山:アミューズの人には持ち込みますよと確認はしたんですよ。でも、当日にはそのことを知らないアルバイトスタッフさんも現場にいるし、そのスタッフさんたちにバレると没収される可能性があるから上着で隠して(笑)。大泉さんが歌っているときは回していませんから安心してください。回したのはトークのときだけです(笑)。大泉:そういう問題じゃないんですよ(笑)。ダメなんですよ(笑)。福山:トークの音源を『YO OIZUMI ALL TIME BEST』の特典に入れてほしかったなぁ。大泉:間に合わないでしょ(笑)。福山:音の調整もしたので是非ともファンの皆様に聴いてほしい(笑)。大泉:面白かったですけどね(笑)。話すかもしれないと聞いていたけど、いざ自分の話をステージでされるっていうのはどんな気持ちなんですか?福山:「よーしよし、きたー!」ですね(笑)。嬉しい。大泉:スベったらどうしようってドキドキしません?福山:そこは間違いないので安心していました。福山:「ふわり」はリサイタルでファンのみなさんと一緒に育てた楽曲と言ってもいいんじゃないですかね。TAKUROさんが思った大泉さんの"これまで"を書いてくれた曲ですよね。大泉:そうだと思いますね。福山:この二十数年を抽出された感はどうですか。大泉:見事です。ちょうど私は玉置浩二さんが曲を作ってくれて、歌詞を書かなきゃいけない時期があったんですね。そのタイミングに「ふわり」が出来上がったんですよ。そうしたら、ちょうど「あの空に立つ塔のように」にあてたかった歌詞が書かれていたんです。福山:「これまでの自分がいたから今の自分がいる」という物語りですよね。大泉:そうそう。私も「あの空に立つ塔のように」はそういう歌かなって思っていたんですよ。それがもう、見事にTAKUROさんが「ふわり」で書いちゃっていたから。あらあらって感じです。福山:たしかに。今50歳になった大泉洋のことを、ファンの皆様はもう一度ちゃんと知りたいんですよね。大泉:ほうほう。福山:人生100年と言われるなかで50歳になり、いま折り返し地点。洋ちゃん自身も「あの空に立つ塔のように」を書きたかったし、TAKUROさんも描きたかった。名プロデューサーですよね。僕は、名プロデューサーは名ファンでもあるとも思っているんですよ。つまり、「ファンだったらこういう大泉洋さんが見たい」というのを表現できるのが名プロデューサーであり、名ファンなのではと。大泉:なるほど。福山:ファンの方の気持ちを代弁されているのがTAKUROさんの「ふわり」。一方で、「あの空に立つ塔のように」のほうは、洋ちゃんが自分で自分に書く自叙伝。結果二曲あってよかったんじゃないですか。大泉:そうですかね。TAKUROさんは俺のことをずっと見ていたのかなって思うぐらい見事に書かれていたので、それで私の作詞作業が遅れたっていうのはあります。福山:(笑)。第三者がまとめてくれたものと自分でまとめたものだと、同じテーマでも違いますからね。違うものになっているので大丈夫です!大泉:ありがとうございます!次週、3/16(土)放送の「福のラジオ」大泉洋さんとのゲスト対談・後編もお楽しみに!