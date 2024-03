Sexy Zoneが昨年開催した3大ドームツアー「SEXY ZONE LIVE TOUR 2023 Chapter II in DOME」の模様を収録したライブ映像作品のリリースが決定。4月24日に発売される。

「SEXY ZONE LIVE TOUR 2023 Chapter II in DOME」は福岡・福岡PayPayドーム、大阪・京セラドーム大阪、東京・東京ドームで全7公演にわたって行われ、合計33万5000人を動員したツアー。今年3月31日のグループ名改名を控え、Sexy Zone名義では最後のツアーとなった。

今回リリースが決定したライブ映像作品は初回限定盤と通常盤の2形態。初回限定盤は3枚組で、DISC 1にはドーム公演の映像が、DISC 2には昨年夏に行われたアリーナツアー「SEXY ZONE LIVE TOUR 2023 ChapterII」から神奈川・横浜アリーナ公演の模様が収められる。DISC 3にはドーム公演で流れたバラエティ映像や、東京ドームでの最終公演で披露された「timeless」「RUN」の映像を収録。またライブ中にメンバーが撒いた、オリジナルのデザインを施した「ONE THOUSAND SEXY ZONE」のレプリカも封入される。通常盤は2枚組で、DISC 2にはアリーナツアーおよびドームツアーの舞台裏ドキュメントが収められる。

Sexy Zone「SEXY ZONE LIVE TOUR 2023 Chapter II in DOME」収録内容

初回限定盤 / 通常盤 DISC 1

SEXY ZONE LIVE TOUR 2023 Chapter II in DOME

・Overture

・人生遊戯

・Try This One More Time

・麒麟の子

・Freak your body

・BUMP

・RIGHT NEXT TO YOU

・君にHITOMEBORE

・スキすぎて

・My World

・ROSSO

・THE FINEST

・EXTACY LUV

・LET'S MUSIC

・再会の合図

・ぎゅっと

・MC

・せめて夢の中でだけは君を抱きしめて眠りたい

・Cream

・雨に唄えば

・Turbulence

・本音と建前

・Purple Rain

・メドレー(Forever Gold / 恋がはじまるよーー!!! / Lady ダイヤモンド / ぶつかっちゃうよ / ゼンゼンカンケイナイ / ダンケ・シェーン / 男 never give up / Money Money / バィバィDuバィ~See you again~ / ワィワィHaワィ / With you)

・Sexy Zone

・timeless

・Sexy Summerに雪が降る

・King & Queen & Joker

・RUN

初回限定盤DISC 2

「SEXY ZONE LIVE TOUR 2023 Chapter II」@[神奈川]横浜アリーナ

・Overture

・BUMP

・Freak your body

・極東DANCE

・NOT FOUND

・Take A New Step

・Make You Mine

・せめて夢の中でだけは君を抱きしめて眠りたい

・雨に唄えば

・My World

・Trust Me, Trust You

・再会の合図

・ぎゅっと

・MC

・長電話

・泡

・Cream

・Turbulence

・ROSSO

・Purple Rain

・本音と建前

・Try This One More Time

・ROCK THA TOWN

・High!! High!! People

・Sad World

・Naturally

・MELODY

・Stolen Heart

初回限定盤 DISC 3

ドーム公演バラエティ映像 キャバクラシリーズ

・スピードキャバクラ ベストアンサー~スピードキャバクラ ベスト2アンサー

・キャバクラ5~キャバクラ3

・キャバクラ グッドラック



・「timeless」「RUN」from SEXY ZONE LIVE TOUR 2023 Chapter in DOME@[東京]東京ドーム 最終公演

通常盤 DISC 2

・Document Movie of Sexy Zone Arena & Dome Tour 2023 Chapter II